Губернатор: Томская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

В Томской области удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, об этом сообщает ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ со ссылкой на слова губернатора региона Сергея Жвачкина на онлайн-совещании с участием вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой.

«Рост заболеваемости в регионе остановлен, в последнюю неделю мы фиксируем плато и сейчас сосредотачиваемся на вакцинации. На сегодняшний день привились 49,5% жителей, подлежащих вакцинации. В том числе — 33% граждан старше 60 лет», — цитирует Сергея Жвачкина ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.

По его словам, если уровень иммунизации жителей в возрасте старше 60 лет в Томской области выше, чем в среднем по стране, который составляет 29%, то общий уровень вакцинации пока ниже. Жвачкин объяснил это дефицитом вакцины в апреле и мае, который был ликвидирован: в регион поставили 50 тысяч доз вакцины, поэтому в области темпы вакцинации увеличились на 40%. Вместе с тем губернатор сообщил о снижении темпов вакцинации из-за периода каникул и отпусков.

«У нас университетский город, и мы живем в Сибири. Томск в августе пустой. Студенты на каникулах, в отпусках больше половины сотрудников самой большой профессиональной сферы — образования. Мы сосредоточились на вакцинации тех, кто остался», — пояснил Жвачкин.

Он добавил, что в регионе развернуто 57 пунктов вакцинации и девять мобильных комплексов, которые работают в спальных районах для удобства жителей.