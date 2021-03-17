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17 марта,
2021
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Новости

Губернатор Сергей Жвачкин раскритиковал реализацию нацпроектов в Томской области

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Глава региона Сергей Жвачкин признал, что Томская область не достигла результатов по части нацпроектов. Он призвал ужесточить контроль за их реализацией. Ранее о том, что в Томской области реализация части национальных проектов застопорилась, говорила прокуратура. 


«Конечно, сказался объективный фактор эпидемии и связанного с ней экономического кризиса. Но есть и субъективные факторы. Главный из них – отсутствие жесткого контроля за реализацией проектов, достижением их целевых показателей», – сказал Сергей Жвачкин.


По словам губернатора, руководители должны контролировать своевременность закупочных процедур и заключение контрактов. Все контракты с поставщиками и подрядчиками, соглашения с муниципалитетами должны быть заключены до 1 апреля.


«Хочу, чтобы все поняли: наша главная задача – не только построить все в срок и вовремя направить отчет об этом в федеральный центр. Цель национальных проектов – ускорить экономический рост, развить социальную сферу, сделать привлекательней наши города и районы, улучшить жизнь людей. Именно эту цель – повысить качество жизни – ставил глава государства, давая старт национальным проектам. Давайте об этом помнить всегда, руководствоваться этой целью в работе на всех уровнях и этажах власти», – подчеркнул губернатор.

Губернатор Сергей Жвачкин раскритиковал реализацию нацпроектов в Томской области

Национальные проекты — программа, предложенная Владимиром Путиным в 2019 году. В 2021 году в рамках реализации нацпроектов Томская область получит более 16 миллиардов рублей.


Большая часть денег будет выделена на достройку хирургического корпуса областного онкологического диспансера (сдача объекта перенесена на 2021 год) и строительство новых корпусов Итатского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Кроме того, деньги пойдут на строительство восьми детских садов и двух школ.

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