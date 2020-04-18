Губернатор Сергей Жвачкин о фейках и государстве, которое будет «себя защищать»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в интервью телеканалам «Томское время» и «ГТРК-Томск» заявил, что распространение фейков в разгар пандемии коронавируса — экстремизм. Он подчеркнул, что наказание за распространение ложной информации ужесточили, уверив также, что «власти врать смысла никакого нет». Далее последовали угрозы тем, кто в представлении губернатора является злонамеренным источником недостоверной информации.

«Сегодня неправильные новости — это совершенно другое, — отметил Сергей Жвачкин. — В основном, они распространяются через интернет. Те, кто распространяет, считают, что его никогда не найдут. Почти все отрицательные новости, в которых мажут грязью власть, правоохранительные органы, про страну говорят... Не буду говорить какой процент, но большая их часть идет из-за рубежа. Мы даже знаем, из каких стран. Но часть этих новостей идет от томичей, причем кто-то на этом деньги зарабатывает, кто-то просто из себя героев строит. Но, дорогие мои, если вы считаете, что вы под разными никами, как под медицинской маской спрятались, сегодня вы как девушка выходите, завтра, как мальчик, то вы ошибаетесь. Государство знает ваши фамилии и адреса. Сегодня полувоенное время, я прошу вас это учесть. Не обижайтесь, но когда вы перейдете рубеж, мы будем вынуждены вас остановить. Я хочу, чтобы прислушались хозяева интернет-сайтов: сегодня другое время — не играйте и не обижайтесь потом на государство, оно потому и государство, что умеет себя защищать».

В начале апреля в России ужесточили ответственность за распространение ложной информации об эпидемиях — изменения внесены в статью 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Если из-за распространения фейков будет причинен вред здоровью, то ответственность предусматривает штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо общественные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет. В случае смерти человека максимальный штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок заключения — до пяти лет.



В период эпидемии коронавируса в России фейковая информация из разных источников действительно распространялась.Например, в Томске люди получали смс-ки о том, что четыре человека умерли от коронавируса.





Региональное УМВД опровергало эту информацию. В полиции говорили, что проводят проверку и пытаются найти авторов сообщения. О задержаниях не сообщалось.





Психологи говорят, что рост числа фейков происходит, в том числе, из-за психологической попытки защитить себя в стрессовой ситуации.