Губернатор Сергей Жвачкин назвал попыткой развалить Россию прошедшие протестные акции

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Томске и других российских городах 31 января. Он назвал ее попыткой развалить Россию и выразил сожаление, что в ней принимали участие депутаты городской думы.





«Благодарю томичей, которые разобрались в ситуации, а не позволили навязать себе чужое мнение. Благодарю наши правоохранительные органы, которые вновь не допустили на устроенной незаконной акции никаких провокаций. Митинг был немногочисленным, но, конечно, у меня вызывает сожаление участие в незаконной, запрещенной акции пяти депутатов Думы Томска. Несмотря на свой оппозиционный статус, они обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение. Жалко людей, которые не понимают, что их руками чужие для Томска и России люди пытаются развалить страну. Призываю не разрушать, а создавать, созидать, строить, делать лучше жизнь томичей. Именно этого сегодня ждут люди», — сказал Сергей Жвачкин.