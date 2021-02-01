Губернатор Сергей Жвачкин назвал попыткой развалить Россию прошедшие протестные акции
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Томске и других российских городах 31 января. Он назвал ее попыткой развалить Россию и выразил сожаление, что в ней принимали участие депутаты городской думы.
«Благодарю томичей, которые разобрались в ситуации, а не позволили навязать себе чужое мнение. Благодарю наши правоохранительные органы, которые вновь не допустили на устроенной незаконной акции никаких провокаций. Митинг был немногочисленным, но, конечно, у меня вызывает сожаление участие в незаконной, запрещенной акции пяти депутатов Думы Томска. Несмотря на свой оппозиционный статус, они обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение. Жалко людей, которые не понимают, что их руками чужие для Томска и России люди пытаются развалить страну. Призываю не разрушать, а создавать, созидать, строить, делать лучше жизнь томичей. Именно этого сегодня ждут люди», — сказал Сергей Жвачкин.
Отметим, на акции у томского БКЗ 31 января собралось несколько сотен человек. По оценкам организаторов, которые использовали автоматический подсчет по фотографии с дрона, на площади присутствовали около тысячи человек. Из депутатов гордумы на акции были Ксения Фадеева, Андрей Фатеев, Максим Забелин, Артем Канарев и Евгений Каверзин.
В Томске после акции, по данным проекта ОВД-инфо, 11 задержанных. Среди них городские депутаты Ксения Фадеева и Андрей Фатеев из Штаба Навального, Максим Забелин и Артем Канарев. Над несколькими задержанными уже прошли суды, так, Ксения и Андрей получили штрафы по 20 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП за организацию несанкционированной акции. Суд Забелина и Канарева назначен на 1 февраля. Также штрафы в 10 и 15 тысяч рублей получили и несколько других задержанных. Подробнее о том, как проходила акция, читайте тут.
Отметим, на прошлых акции и шествии, 23 января, собралось около 3000 томичей.
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