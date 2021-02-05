Губернатор Сергей Жвачкин изменил сроки охоты в Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин установил новые параметры охоты на территории Томской области. Принимая решение, губернатор учел как сложившиеся в регионе традиции в сфере промысловой и любительской охоты, так и пожелания охотников, подчеркивает пресс-служба обладминистрации.

Теперь при определении сроков весенней охоты на пернатую дичь территория региона разделена на четыре зоны, в каждой из которых установлено по 10 дней для охоты на гуся и селезня утки, по 30 дней — на селезня утки с подсадными утками.





Срок охоты на медведя зимой продлен до 31 декабря, на лося — до 10 января на все половозрастные группы. Разрешенный период добычи дикого северного оленя, напротив, сокращен до 31 января.





Также установлены сроки охоты на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную, полевую дичь с подружейными собаками и разрешен отлов волка петлями в целях регулирования его численности.





Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года Сергей Жвачкин впервые за 60 лет отменил сезон весенней охоты. Причиной запрета стала пандемия коронавируса.





Дополнительную информацию и консультации можно получить в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области (Томск, пр. Кирова, 14), по телефонам: 8 (3822) 90-30-37, 90-30-38, 90-30-41, по электронной почте: dep-orkhto@tomsk.gov.ru, dor.tomsk@yandex.ru.