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05 февраля,
2021
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Губернатор Сергей Жвачкин изменил сроки охоты в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор Сергей Жвачкин установил новые параметры охоты на территории Томской области. Принимая решение, губернатор учел как сложившиеся в регионе традиции в сфере промысловой и любительской охоты, так и пожелания охотников, подчеркивает пресс-служба обладминистрации.

Губернатор Сергей Жвачкин изменил сроки охоты в Томской области

Теперь при определении сроков весенней охоты на пернатую дичь территория региона разделена на четыре зоны, в каждой из которых установлено по 10 дней для охоты на гуся и селезня утки, по 30 дней — на селезня утки с подсадными утками.


Срок охоты на медведя зимой продлен до 31 декабря, на лося — до 10 января на все половозрастные группы. Разрешенный период добычи дикого северного оленя, напротив, сокращен до 31 января.


Также установлены сроки охоты на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную, полевую дичь с подружейными собаками и разрешен отлов волка петлями в целях регулирования его численности.


Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года Сергей Жвачкин впервые за 60 лет отменил сезон весенней охоты. Причиной запрета стала пандемия коронавируса.


Дополнительную информацию и консультации можно получить в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области (Томск, пр. Кирова, 14), по телефонам: 8 (3822) 90-30-37, 90-30-38, 90-30-41, по электронной почте: dep-orkhto@tomsk.gov.ru,  dor.tomsk@yandex.ru.

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