Губернатор Сергей Жвачкин: Томская область начала подготовку к четвертой волне ковида

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил развернуть подготовку к четвертой волне коронавируса. «Несмотря на стабильность эпидобстановки сегодня, она может ухудшиться в начале октября, поскольку распространение СОVID-19 совпадает с пиком сезонных респираторных заболеваний. В ситуации, когда коллективный иммунитет еще не достигнут, это может поставить под угрозу здоровье людей, особенно тех, кто еще не привился. Поэтому мы должны встретить четвертую волну эпидемии во всеоружии, использовать короткую передышку между волнами по максимуму», — заявил Сергей Жвачкин.

Автор: администрация Томской области

В частности, Томская область уже направила 100 млн рублей на приобретение дополнительных аппаратов ИВЛ, реанимационного оборудования, сформировала резерв кислородных концентраторов. Кроме того губернатор поручил создать запас лекарств и диагностических средств; с октября быть готовыми увеличить число бригад «скорой» за счет выпускников СибГМУ; создать единую регистратуру при Центре удаленного мониторинга; продолжать использовать для выездов медиков к пациентам такси и машины чиновников. «Наша система здравоохранения должна быть готова к любому сценарию. Мы будем тратить и силы, и средства, и время, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Рассчитываю, что большинство жителей Томской области будут заботиться о себе тоже – я имею в виду и вакцинацию, и соблюдение привычных правил защиты», — подчеркнул губернатор.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 42 837 человек, число выздоровевших достигло 36 033 пациента. Умерло от коронавируса в Томской области 559 человек.