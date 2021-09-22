Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Губернатор Сергей Жвачкин: Томская область начала подготовку к четвертой волне ковида
Новости

Губернатор Сергей Жвачкин: Томская область начала подготовку к четвертой волне ковида

ТВ2 ТВ2

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил развернуть подготовку к четвертой волне коронавируса.

«Несмотря на стабильность эпидобстановки сегодня, она может ухудшиться в начале октября, поскольку распространение СОVID-19 совпадает с пиком сезонных респираторных заболеваний. В ситуации, когда коллективный иммунитет еще не достигнут, это может поставить под угрозу здоровье людей, особенно тех, кто еще не привился. Поэтому мы должны встретить четвертую волну эпидемии во всеоружии, использовать короткую передышку между волнами по максимуму», — заявил Сергей Жвачкин. 

Автор:  администрация Томской области

В частности, Томская область уже направила 100 млн рублей на приобретение дополнительных аппаратов ИВЛ, реанимационного оборудования, сформировала резерв кислородных концентраторов. Кроме того губернатор поручил создать запас лекарств и диагностических средств; с октября быть готовыми увеличить число бригад «скорой» за счет выпускников СибГМУ; создать единую регистратуру при Центре удаленного мониторинга; продолжать использовать для выездов медиков к пациентам такси и машины чиновников.

«Наша система здравоохранения должна быть готова к любому сценарию. Мы будем тратить и силы, и средства, и время, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Рассчитываю, что большинство жителей Томской области будут заботиться о себе тоже – я имею в виду и вакцинацию, и соблюдение привычных правил защиты», — подчеркнул губернатор.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 42 837 человек, число выздоровевших достигло 36 033 пациента.  Умерло от коронавируса в Томской области 559 человек.

До 1 октября в Томской области действует режим ограничений. В частности, в регионе из-за режима ограничений запрещены массовые мероприятия, а при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.  

В случае нарушений жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях предусматриваются штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.

Добавим, что на прошлой неделе глава региона разрешил работать ресторанам и кафе после полуночи.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.