Губернатор Сергей Жвачкин проведёт прямую линию с жителями Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин проведет прямую линию с жителями Томской области. Это первая подобная прямая линия за все время губернаторства.
Общение главы региона пройдет в рамках программы «Линия губернатора» ГТРК «Томск» и будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале телерадиокомпании во вторник, 21 декабря, с 16 часов.
Задать вопрос губернатору можно по бесплатному для жителей области многоканальному телефону call-центра 8-800-200-74-42 с сегодняшнего дня, 13 декабря, до 21 декабря с 9 до 18 часов без перерывов и выходных.
Обращение главе региона можно направить в специальном разделе на интернет-портале администрации Томской области (здесь же можно оставить видеообращение, которое может быть продемонстрировано в ходе прямой линии).