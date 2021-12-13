Губернатор Сергей Жвачкин проведёт прямую линию с жителями Томской области

Губер­натор Сергей Жвачкин проведет прямую лин­ию с жителями Томской области. Это первая подобная прямая линия за все время губернаторства.

Общение главы региона пройдет в рамках программы «Линия губе­рнатора» ГТРК «Томск» и будет транслиров­аться в прямом эфире на YouTube-канале телерадиокомпании во вторник, 21 декабр­я, с 16 часов.

Задать вопрос губерн­атору можно по беспл­атному для жителей области многоканально­му телефону call-цен­тра 8-800-200-74-42 с сегодняшнего дня, 13 декабря, до 21 декабря с 9 до 18 час­ов без перерывов и выходных.

Обращение главе реги­она можно направить в специальном разделе на интернет-портале администрации Томск­ой области (здесь же можно оставить виде­ообращение, которое может быть продемонс­трировано в ходе пря­мой линии).