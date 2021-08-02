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Главная Новости Губернатор Сергей Жвачкин продлил запрет на массовые мероприятия
Новости

Губернатор Сергей Жвачкин продлил запрет на массовые мероприятия

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Томский губернатор Сергей Жвачкин решил продлить ограничение на массовые мероприятия в области до 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Четыре последних дня коэффициент распространения COVID-19 фиксируется ниже единицы. Это хороший знак, но говорить об устойчивой стабилизации пока рано. Поэтому штаб принял решение продлить ограничения по проведению массовых мероприятий еще на две недели», - сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он отметил, что в настоящее время жителям региона доступна вакцина от коронавируса.

«Сегодня у нас достаточно вакцины, чтобы люди могли поставить прививку в день обращения. Сегодня это можно сделать не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Очень важно успеть завершить иммунизацию до наступления осенней непогоды, когда возрастет количество респираторных заболеваний», подчеркнул Сергей Жвачкин.

Напомним, региональный оперативный штаб 12 июля ввел дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений. Так, запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Массовые мероприятия на открытом воздухе ограничены тысячей участников и зрителей.

 

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