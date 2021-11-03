Губернатор Сергей Жвачкин продлил на неделю нерабочие дни в регионе

«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы, — сказал губернатор Сергей Жвачкин. – Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания».

Также глава региона принял решение уже с 8 ноября ввести запрет на посещение без документов о состоянии здоровья как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг – торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры. Этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением базовых ограничений – масочного режима, наполняемости залов, входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли. При этом Сергей Жвачкин поручил администрации Томска и другим муниципалитетам увеличить частоту работы автобусов на линиях для того, чтобы избегать переполнения.

Глава региона призвал всех жителей Томской области максимально использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку.

«Темпы вакцинации в Томске и других территориях за последние недели выросли в четыре раза, но снижать их нам ни в коем случае нельзя, – сказал Сергей Жвачкин. – Мы вернемся к нормальной жизни только после того, как получим коллективный иммунитет».

Ранее сообщалось, что с 15 октября в Томской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий работников, а с 8 ноября в регионе начнут действовать новые ограничения для посещения общественных мест.

Добавим, что Томская область - это второй регион, в котором продлили нерабочие дни. Ранее такое решение приняли власти в Новгородской области.