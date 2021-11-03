Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Губернатор Сергей Жвачкин продлил на неделю нерабочие дни в регионе
Новости

Губернатор Сергей Жвачкин продлил на неделю нерабочие дни в регионе

ТВ2 ТВ2

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.

«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы, — сказал губернатор  Сергей Жвачкин. – Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания».

Также глава региона принял решение уже с 8 ноября ввести запрет на посещение без документов о состоянии здоровья как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг – торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры. Этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением базовых ограничений – масочного режима, наполняемости залов, входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли. При этом Сергей Жвачкин поручил администрации Томска и другим муниципалитетам увеличить частоту работы автобусов на линиях для того, чтобы избегать переполнения.

Глава региона призвал всех жителей Томской области максимально использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку.

«Темпы вакцинации в Томске и других территориях за последние недели выросли в четыре раза, но снижать их нам ни в коем случае нельзя, – сказал Сергей Жвачкин. – Мы вернемся к нормальной жизни только после того, как получим коллективный иммунитет».

Ранее сообщалось, что с 15 октября в Томской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий работников, а с 8 ноября в регионе начнут действовать новые ограничения для посещения общественных мест.

Добавим, что Томская область - это второй регион, в котором продлили нерабочие дни. Ранее такое решение приняли власти в Новгородской области.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.