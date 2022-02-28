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Губернатор Сергей Жвачкин поручил заместителям мониторить ситуацию в отраслях

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил заместителям организовать постоянный мониторинг ситуации в отраслях, связанный с введением новых санкций.

«Безусловно, спецоперация не может не влиять на наши эмоции, но задача власти — решать проблемы, принимать решения, обеспечивать надежную работу всех отраслей, сохранять стабильность в общественно-политической и экономической жизни региона», — сообщил он.

По его словам, уделить внимание нужно как социальной сфере и системообразующим предприятиям, так и малому бизнесу.  

«Мы с вами несем ответственность за жизнь миллиона человек, как бюджетников, так и работающих в частном бизнесе, — добавил губернатор. — Поэтому поручаю всем руководителям отраслей держать руку на пульсе, в ежедневном режиме помогать предприятиям и организациям решать возможные проблемы».

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