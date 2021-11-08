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Губернатор Сергей Жвачкин поручил увеличить число проверок соблюдения масочного и пропускного режимов

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Губернатор Сергей Жвачкин поручил усилить проверки соблюдения режима ограничений. Напомним, с 8 ноября, в регионе введен пропускной режим посещения торгово-развлекательных центров, учреждений сферы услуг и культуры (посещение возможно только для тех, кто сделал прививку, перенес заболевание СOVID-19 не позднее, чем полгода назад или имеет ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до посещения).

«Мы должны сделать всё, чтобы избежать локдауна, остановки работы предприятий. Нам нужно сделать всё, чтобы сберечь здоровье людей и сохранить бизнес, чтобы он имел возможность работать, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Но для этого всем нам нужно жестко соблюдать санитарно-эпидемиологические ограничения: от масочного режима и обязательной термометрии до проверок прививочных сертификатов на входе».

Кроме того, в планах развернуть дополнительные пункты вакцинации в крупнейших торгово-развлекательных центрах и в университетах.

«Поддерживаю инициативу бизнеса об открытии дополнительных пунктов вакцинации. Знаю об инициативе ТУСУРа и других университетов открыть дополнительные прививочные пункты, — сказал Сергей Жвачкин. — Напомню, что по постановлению главного санитарного врача студенты, как и учителя, врачи, чиновники, должны обязательно вакцинироваться. А у нас пока в вузах и техникумах не вакцинирована и половина! Между тем болезнь стремительно молодеет – на кислороде уже находятся подростки. Давайте помнить сами и напоминать другим: 98% тех, кто болеет в тяжелой форме, и почти все умершие от COVID-19 не имели прививки!».

По данным облздрава, с 1 по 7 ноября вакцинацию прошли 26 тысяч жителей Томской области. Поставить прививку от коронавируса можно и в мобильных пунктах вакцинации — в отделах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5 с 9 до 18 часов в будние дни и с 9 до 14 часов по субботам. В областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 12) с 10 до 20 часов в будние дни, в субботу – с 10 до 15 часов. В ТРЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13) вакцинация проводится всем желающим ежедневно с 10 до 18 часов, в медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156) ежедневно с 8 до 20 часов. 

Добавим, за первую нерабочую неделю в Томской области правоохранительные органы и опергруппы муниципалитетов провели более 500 антиковидных рейдов. Более 50 учреждений сферы услуг проверены в ночное время: в 10 заведениях общепита, 10 барах и двух кальянных выявлено 49 нарушений оборота алкогольной продукции, соблюдения масочного режима и времени работы. 45 из 49-ти нарушений сотрудники полиции выявили в Томске, еще по два — в Стрежевом и Колпашеве.

За неделю 140 рейдов прошли в маршрутном транспорте, около 400 — в кафе, магазинах и торговых центрах. В Томске за нахождения в общественных местах без защитных масок административные протоколы получили посетители торговых центров «Изумрудный город», «Стройпарк», «Мегаполис» и «Смайл City». Проверки проходят и в других муниципалитетах.

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