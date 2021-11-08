Губернатор Сергей Жвачкин поручил увеличить число проверок соблюдения масочного и пропускного режимов

Губернатор Сергей Жвачкин поручил усилить проверки соблюдения режима ограничений. Напомним, с 8 ноября, в регионе введен пропускной режим посещения торгово-развлекательных центров, учреждений сферы услуг и культуры (посещение возможно только для тех, кто сделал прививку, перенес заболевание СOVID-19 не позднее, чем полгода назад или имеет ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до посещения). «Мы должны сделать всё, чтобы избежать локдауна, остановки работы предприятий. Нам нужно сделать всё, чтобы сберечь здоровье людей и сохранить бизнес, чтобы он имел возможность работать, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Но для этого всем нам нужно жестко соблюдать санитарно-эпидемиологические ограничения: от масочного режима и обязательной термометрии до проверок прививочных сертификатов на входе».

Кроме того, в планах развернуть дополнительные пункты вакцинации в крупнейших торгово-развлекательных центрах и в университетах. «Поддерживаю инициативу бизнеса об открытии дополнительных пунктов вакцинации. Знаю об инициативе ТУСУРа и других университетов открыть дополнительные прививочные пункты, — сказал Сергей Жвачкин. — Напомню, что по постановлению главного санитарного врача студенты, как и учителя, врачи, чиновники, должны обязательно вакцинироваться. А у нас пока в вузах и техникумах не вакцинирована и половина! Между тем болезнь стремительно молодеет – на кислороде уже находятся подростки. Давайте помнить сами и напоминать другим: 98% тех, кто болеет в тяжелой форме, и почти все умершие от COVID-19 не имели прививки!». По данным облздрава, с 1 по 7 ноября вакцинацию прошли 26 тысяч жителей Томской области. Поставить прививку от коронавируса можно и в мобильных пунктах вакцинации — в отделах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5 с 9 до 18 часов в будние дни и с 9 до 14 часов по субботам. В областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 12) с 10 до 20 часов в будние дни, в субботу – с 10 до 15 часов. В ТРЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13) вакцинация проводится всем желающим ежедневно с 10 до 18 часов, в медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156) ежедневно с 8 до 20 часов.