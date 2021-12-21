Губернатор Сергей Жвачкин: Мне не стыдно смотреть томичам в глаза

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не поддерживает решения облдумы наградить его почетной медалью за заслуги. При этом, он считает, что региону под его руководством есть чем гордиться, а главную задачу на посту руководителя регионом он выполнил.

Напомним, накануне стало известно, что Оксана Козловская, спикер областной Думы, вышла с предложением в комиссию по наградам Томской области: наградить губернатора Сергея Жвачкина знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» за большой личный вклад в решение задач социально-экономического развития Томской области.

«Мне не стыдно смотреть томичам в глаза. Десять лет я с вами. Я работал честно, никогда не путал государственный карман со своим, не давал делать это другим. Главная задача власти — это дать понять, что жизнь продолжается. И уверенность в завтрашнем дне. Я считаю, что я эту задачу ее выполняю», — сказал Сергей Жвачкин в ходе прямой линии.

Он подчеркнул, что региону есть чем гордиться:

«Я горжусь тем, что мы вместе с томичами сделали – дорогами, которыми мы занялись, электронными колодцами, которые сделали, достижениями в сельском хозяйстве, ядерными технологиями», — сказал Сергей Жвачкин.

Отвечая на вопрос ведущей, глава региона сказал, что не поддерживает инициативу областной Думы о своем награждении.

«Я не думаю, что у меня нет заслуг, я считаю, что не вовремя все это. Я знаю, что там уже решение принято наградной комиссией, но хотя бы отложите это. Я после службы не собираюсь никуда уезжать и жить буду в Томске, поэтому у вас будет возможность наградить меня еще, если вспомните обо мне», – сказал он.