Губернатор продлил режим полной самоизоляции в Томской области до 30 апреля
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продил режим самоизоляции в Томской области еще на две недели.
«Предстоящие две недели по нашим прогнозам будут самыми сложными и решающими, – сказал в обращении губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб. – Напомню о двух с половиной тысячах жителей Томской области, которые вернулись из-за границы. Они в самоизоляции, но болезнь и у них, и у тех, кто контактировал с ними, на пике проявления. Не будем забывать и о трехстах пятидесяти томичах, которые до сих пор находятся за границей, но вернутся в ближайшее время. Риски распространения вируса слишком высоки. Это подтверждает и недавно выявленный случай, когда человек заразился, просто гуляя по улицам Томска. Другой больной, в нарушение всех запретов не общаться с родственниками, заразил своих родителей. Количество больных в Томской области увеличилось в два раза, их уже восемь».
При этом губернатор отметил, что нужно найти «золотую середину» между борьбой с коронавирусом и сохранением экономики, а значит сохранением рабочих мест и заработных плат.
«Мы даем возможность начать работу ряду предприятий, — сказал Сергей Жвачкин. — Полный перечень открываемых производств есть в распоряжении, которое я подписал сегодня. Однако есть одно «но». Каждый предприниматель, каждый руководитель организации перед началом работы должен гарантировать соблюдение всех сегодняшних санитарно-эпидемиологических требований».
Он уточнил, что перед открытием учреждения каждый руководитель должен направить уведомление на сайт работа.томск.рф, а затем подписать декларацию о выполнении всех требований Роспотребнадзора.
Напомним, в регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности. 31 марта губернатор ввел режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичи должны были находиться дома. На улицу можно было выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. Он отмечал, что при себе лучше всего иметь документы и справку с работы.
Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.
В Томской области зарегистрировано восемь случаев заболевания, три человека выздоровели. По данным ТВ2, четвертый заболевший — житель Чаинского района. Он не ездил за границу, но выезжал в другой регион. Этот случай заболевания COVID-19, установленный в Томской области 8 апреля, расследуют эпидемиологи.
13 апреля оперативный штаб объявил, что в регионе подтверждено сразу четыре случая заболевания COVID-19. Таким образом, количество больных коронавирусом в Томской области увеличилось до восьми человек.
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