Губернатор продлил режим полной самоизоляции в Томской области до 30 апреля

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продил режим самоизоляции в Томской области еще на две недели.

«Предстоящие две недели по нашим прогнозам будут самыми сложными и решающими, – сказал в обращении губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб. – Напомню о двух с половиной тысячах жителей Томской области, которые вернулись из-за границы. Они в самоизоляции, но болезнь и у них, и у тех, кто контактировал с ними, на пике проявления. Не будем забывать и о трехстах пятидесяти томичах, которые до сих пор находятся за границей, но вернутся в ближайшее время. Риски распространения вируса слишком высоки. Это подтверждает и недавно выявленный случай, когда человек заразился, просто гуляя по улицам Томска. Другой больной, в нарушение всех запретов не общаться с родственниками, заразил своих родителей. Количество больных в Томской области увеличилось в два раза, их уже восемь».

При этом губернатор отметил, что нужно найти «золотую середину» между борьбой с коронавирусом и сохранением экономики, а значит сохранением рабочих мест и заработных плат.





«Мы даем возможность начать работу ряду предприятий, — сказал Сергей Жвачкин. — Полный перечень открываемых производств есть в распоряжении, которое я подписал сегодня. Однако есть одно «но». Каждый предприниматель, каждый руководитель организации перед началом работы должен гарантировать соблюдение всех сегодняшних санитарно-эпидемиологических требований».





Он уточнил, что перед открытием учреждения каждый руководитель должен направить уведомление на сайт работа.томск.рф, а затем подписать декларацию о выполнении всех требований Роспотребнадзора.