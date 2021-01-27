Губернатор: Режим ограничений в Томской области будет продлен

«Благодаря морозам, строгим ограничительным мерам, контролю за соблюдением масочного режима и конечно работе врачей, эпидемическая ситуация в Томской области значительно улучшилась, — cказал Сергей Жвачкин. — И, конечно, в сокращении численности заболевших, – заслуга жителей, которые стали бережно и ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих. Но хочу подчеркнуть: расслабляться рано, — добавил глава региона. — Эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность. В Томской области действует режим повышенной готовности, который я намерен продлить с 1 февраля. Несмотря на позитивную динамику, мы готовы к любому развитию событий».

В последний раз режим ограничений продляли до 31 января. Основным требованием было соблюдение масочного режима. Томичи были обязаны носить маски в торговых центрах, в общественном транспорте и других местах массового пребывания.





В свою очередь, замгубернатора Иван Деев отмечал, что, если в праздники жители региона не соблюдали меры предосторожности, то в конце января число заболевших коронавирусом может вновь резко вырасти. Предсказывал Иван Деев и новую волну развития заболевания:





«Конечно, третья волна будет. Ее прогнозируют на весну, на март. Если говорить о том, какая она будет по силе, то сейчас спрогнозировать сложно. Практика показывает, что вторая волна всегда сильнее первой, а третья слабее второй, но сильнее первой», — говорил он.





В свою очередь, Сергей Жвачкин отметил, что полная победа над ковидом возможна только после массовой вакцинации жителей.





«Вакцинация сегодня доступна в каждом муниципальном образовании нашей области. Прививки ставят везде, всем и бесплатно, – подчеркнул глава региона. – Первый компонент прививки от коронавируса уже поставили четыре тысячи жителей области. Активно идет предварительная запись. Восемь тысяч человек изъявили желание поставить вакцину на нашем сайте ковидтомск.рф. Семь тысяч оставили заявки в поликлиниках. Тысяча людей записались через портал госуслуг, еще столько же – через горячую линию департамента здравоохранения».





До конца января Томская область получит еще 18 500 доз вакцины от коронавируса.





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