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15 сентября,
2020
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Губернатор прокомментировал инициативу Титова уволить томского бизнес-омбудсмена Падерина

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Губернатор Сергей Жвачкин поручил организовать с бизнес-сообществом обсуждение эффективности работы регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Губернатор прокомментировал инициативу Титова уволить томского бизнес-омбудсмена Падерина

«Считаю, что главную оценку работе нашего регионального бизнес-уполномоченного должен в первую очередь ставить бизнес, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Поэтому сначала мы узнаем мнение предпринимателей и только потом примем решение».


Напомним, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов во время своего визита в Томск предложил досрочно прекратить полномочия регионального бизнес-омбудсмена Валерия Падерина. При этом для окончательного освобождения от должности нужна подпись губернатора региона Сергея Жвачкина.


Замгубернатора по внутренней политике Сергей Ильиных сказал Телеграм-каналу «Милый Томск имени Козловской», что ни губернатору, ни областным депутатам не были известны конкретные претензии к Падерину от федерального бизнес-омбудсмена, поэтому они считают заявление «необоснованным и нетактичным».


Валерия Падерина избрали бизнес-омбудсменом в 2014 году на пять лет, в 2019 году переизбрали.


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