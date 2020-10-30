Губернатор продлил режим ограничений в Томской области до 1 декабря

Для тех, кто проходит лабораторное исследование на СОVID-19, вводится рекомендация в течение одного рабочего дня с даты сдачи анализов сообщать об этом факте по месту работы или учебы, а до получения результатов лабораторного исследования соблюдать самоизоляцию, не покидая места жительства.

До 8 ноября продлены каникулы, занятия в детских учреждениях дополнительного образования до 30 ноября разрешены только в дистанционном формате. По 29 ноября включительно продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше. До зимы в регионе не могут проводиться массовые мероприятия.

​«Мы по-прежнему будем бережно относиться не только к здоровью людей, но и к здоровью экономики, не закрывая чохом предприятия и целые отрасли. Очень важно сберечь рабочие места, не оставить людей без возможности работать. У нас в Томской области не было и не будет электронных пропусков. В кинотеатры, кафе и рестораны томичи будут по-прежнему ходить не по QR-кодам, а по желанию, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — Более того, мы приняли во внимание мнение бизнеса и приняли решение, что ночные клубы, кафе и рестораны у нас будут работать не до 23-х часов, а до полуночи. У нас все-таки университетский, студенческий город. Безусловно, при этом и владельцы бизнеса, и посетители заведений должны строго соблюдать все правила безопасности».

По словам Жвачкина, в респираторные госпитали Томской области поступили 72 новых аппарата искусственной вентиляции легких. Расходы областного и федерального бюджетов на приобретение оборудования составили почти 135 миллионов рублей. Самые современные аппараты оснащены встроенным генератором потока и современными сенсорными экранами и предназначены для длительной вентиляции легких пациентов любой возрастной категории. Часть оборудования – 33 единицы – уже работает в респираторных госпиталях Томска. Еще часть направлена в районные больницы, также сформирован резерв.





«Медицинские учреждения Томской области сегодня в достаточной степени обеспечены и оборудованием, и медикаментами, и средствами индивидуальной защиты, и транспортом – как для работы скорой помощи, так и для участковых терапевтов. Сегодня на медицину работают не только таксопарки, но и гаражи чиновников, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Мы переживаем пик эпидемии, которая совпала с сезоном гриппа и ОРВИ. Нам не хватает только врачей и времени. Нагрузка на медиков запредельная, часть из них сейчас болеют сами. Облздрав принимает дополнительные меры для маршрутизации вызовов. Непростая ситуация, есть проблемы, всем тяжело, но я прошу жителей региона, особенно томичей, с пониманием отнестись к ситуации. Призываю в первую очередь руководствоваться рекомендациями врачей и здравым смыслом, а не поддаваться панике. Чем сплоченней и выдержанней мы все будем, тем быстрее преодолеем этот пик. И с этим испытанием обязательно справимся».





За весь период в Томской области установлены 11 977 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 044, умерших 119.





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