Губернатор потребовал от коммунальщиков побыстрее завершить ремонт сетей

Губернатор Сергей Жвачкин потребовал от энергетиков и коммунальщиков ускорить завершение сезонных ремонтов на теплосетях и объектах водоснабжения Томска, а также более оперативно ликвидировать раскопки. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В субботу объехал город – раскопок масса, весь Томск в ремонте,— сказал губернатор Сергей Жвачкин. – Безусловно, ремонтировать надо, в Сибири с зимой не шутят. Но на большинстве объектов бригад нет! Томичи справедливо предъявляют претензии и энергетикам, и коммунальщикам, и власти: почему простой? Подрядчикам, которые взялись за такие объемы работ, нужно привлекать дополнительные силы, работать и в выходные. От отсутствия четкого плана работ люди страдать не должны, у всех должна быть полная информация о сроках завершения ремонтов».







Глава региона поручил мэру Томска Ивану Кляйну и своему заместителю по строительству и инфраструктуре Евгению Паршуто в течение недели вместе с энергетиками и коммунальщиками представить план-график завершения ремонтных работ и ликвидации раскопок.