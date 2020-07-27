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27 июля,
2020
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Губернатор потребовал от коммунальщиков побыстрее завершить ремонт сетей

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Губернатор Сергей Жвачкин потребовал от энергетиков и коммунальщиков ускорить завершение сезонных ремонтов на теплосетях и объектах водоснабжения Томска, а также более оперативно ликвидировать раскопки. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Губернатор потребовал от коммунальщиков побыстрее завершить ремонт сетей

«В субботу объехал город – раскопок масса, весь Томск в ремонте,—  сказал губернатор Сергей Жвачкин. – Безусловно, ремонтировать надо, в Сибири с зимой не шутят. Но на большинстве объектов бригад нет! Томичи справедливо предъявляют претензии и энергетикам, и коммунальщикам, и власти: почему простой? Подрядчикам, которые взялись за такие объемы работ, нужно привлекать дополнительные силы, работать и в выходные. От отсутствия четкого плана работ люди страдать не должны, у всех должна быть полная информация о сроках завершения ремонтов».


Глава региона поручил мэру Томска Ивану Кляйну и своему заместителю по строительству и инфраструктуре Евгению Паршуто в течение недели вместе с энергетиками и коммунальщиками представить план-график завершения ремонтных работ и ликвидации раскопок.

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