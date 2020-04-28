Добрые новости
28 апреля,
2020
1
фото
Новости

Губернатор потребовал не отключать горячую воду в Томске на время самоизоляции

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал на период действия режима самоизоляции остановить ремонтную кампанию, связанную с отключением горячей воды в жилых домах областного центра.

Губернатор потребовал не отключать горячую воду в Томске на время самоизоляции

«Ремонтная кампания в Томске, связанная с отключением горячей воды, должна быть остановлена немедленно, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Томичи почти месяц живут в непростом режиме самоизоляции, и усугублять его никто не имеет права. Я понимаю интересы энергетиков и чиновников, заинтересованных провести ремонтные работы как можно быстрее. Но для этого вы выбрали самое плохое время. Нужно думать о людях. Требую немедленно восстановить подачу горячей воды и пересмотреть подписанные графики ремонта».

В свою очередь мэр города Иван Кляйн скорректировал график отключения горячей воды. Планировалось, что первые отключения начнутся уже 28 апреля. Горячую воду должны были отключить на 30 улицах города.


«Основным моим требованием при проведении ремонтных работ на сетях было обеспечить комфортные условия в квартирах томичей и продолжить отопление объектов соцсферы, в частности, больниц, детсадов и школ. В условиях режима самоизоляции для горожан горячая вода — необходимое условие! Поручаю профильному департаменту принять исчерпывающий перечь мер для решения этой задачи», — подчеркнул Иван Кляйн.

Департамент городского хозяйства сегодня уже внес изменения в график отключения горячего водоснабжения. Ресурсоснабжающие компании приступили к восстановлению подачи горячей воды в квартиры томичей.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.