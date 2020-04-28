Губернатор потребовал не отключать горячую воду в Томске на время самоизоляции

«Ремонтная кампания в Томске, связанная с отключением горячей воды, должна быть остановлена немедленно, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Томичи почти месяц живут в непростом режиме самоизоляции, и усугублять его никто не имеет права. Я понимаю интересы энергетиков и чиновников, заинтересованных провести ремонтные работы как можно быстрее. Но для этого вы выбрали самое плохое время. Нужно думать о людях. Требую немедленно восстановить подачу горячей воды и пересмотреть подписанные графики ремонта».

В свою очередь мэр города Иван Кляйн скорректировал график отключения горячей воды. Планировалось, что первые отключения начнутся уже 28 апреля. Горячую воду должны были отключить на 30 улицах города.





«Основным моим требованием при проведении ремонтных работ на сетях было обеспечить комфортные условия в квартирах томичей и продолжить отопление объектов соцсферы, в частности, больниц, детсадов и школ. В условиях режима самоизоляции для горожан горячая вода — необходимое условие! Поручаю профильному департаменту принять исчерпывающий перечь мер для решения этой задачи», — подчеркнул Иван Кляйн.



Департамент городского хозяйства сегодня уже внес изменения в график отключения горячего водоснабжения. Ресурсоснабжающие компании приступили к восстановлению подачи горячей воды в квартиры томичей.