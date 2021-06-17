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Главная Новости Губернатор попросил Голикову увеличить поставки вакцины от COVID-19 в Томскую область
Новости

Губернатор попросил Голикову увеличить поставки вакцины от COVID-19 в Томскую область

ТВ2
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2 часа назад

Сергей Жвачкин попросил вице-премьера Татьяну Голикову увеличить поставки вакцины от COVID-19 в Томскую область, сообщает пресс-служба областной администрации. По мнению губернатора, нынешние поставки недостаточны, чтобы покрыть потребность.

«В последнее время мы получаем в среднем 3 тысячи доз в неделю. Притом, что в регионе развернуты мощности на 7 тысяч прививок в сутки. Все, что получаем за неделю, мы можем использовать за полдня, – приводит слова губернатора в Татьяне Голиковой пресс-служба. – Люди ждут вакцину, и нам нужно ликвидировать очереди. Прошу в ближайшую неделю направить нам 50 тысяч доз и в каждую последующую – не менее 18 тысяч».

По данным администрации, к этому дню Томская область получила 140 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привились почти 123 тысячи человек, оба компонента поcтавили почти 99 тысяч. При этом 44% вакцинированных – люди старше 60 лет.

Сейчас, по официальным данным, в регионе работают 39 пунктов вакцинации, в том числе мобильные группы. возможность вакцинации есть в каждом ФАПе, работают мобильные группы медиков.

Отметим, Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости коронавирусом в июне с еженедельным приростом в 20%. Прирост наблюдается и в других регионах СФО. В Красноярске, Новосибирске, Кемерове разворачивают дополнительные коронавирусные госпитали. Кемеровский оперштаб объявил о необходимости вакцинировать 60% работающих, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситауации. Кемеровское правительство пока не издавало указов об обязательной вакцинации.

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