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Губернатор открыл в Томске линию крафтовых вин из сибирских ягод, купленную в 2019 году

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Сергей Жвачкин посетил томский завод «Кахети» и открыл там новую линию производства вин из сибирских ягод, сообщает пресс-служба обладминистрации.


Отметим, производство виноградных и фруктовых вин запустилось в регионе в 2002 году, за прошлый год завод выпустил 834 тысячи дал продукции, в том числе под брендом «Сибирская ягода».


В 2019 года предприятие вложило 200 миллионов рублей в новую линию шипучих вин. Завод купил изобарический моноблок от итальянской компании с функциями автоматической стерилизации бутылок и укупоривания герметичными пробками, возможностью розлива вин, насыщенных углекислотой. Номинальная производительность новой линии – три тысячи бутылок в час. Партия продукции под брендами «Сибирская ягода. Газированная» из жимолости, клюквы и черной смородины, а также «Peony» из манго, персика и маракуйи, клубники со сливками и грейпфрута уже вышла в серийное производство.

Губернатор открыл в Томске линию крафтовых вин из сибирских ягод, купленную в 2019 году
Фото: скриншот с сайта завода "Кахети"/www.kachety.com

Сегодня, 20 февраля 2020 года, губернатор посетил производственные помещения, пообщался с работниками предприятия. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, он поручил замгубернатора по агропромышленной политике Андрею Кнорру обеспечить присутствие максимальных объемов томской пищевой продукции в супермаркетах, а также вместе с учеными изучить возможность использовать отходы виноделия при производстве удобрений.


«Мы делаем новый шаг в развитии нашей уникальной сферы дикоросов, которая становится всё более технологичной. Развитие производства на основе сибирских ягод – это и вклад в пищевую промышленность, и вклад в семейные бюджеты сельских жителей. А новая продукция – отличный подарок мужчинам и женщинам к предстоящим праздникам», – сказал губернатор Сергей Жвачкин по итогам рабочей поездки.


В объезде принимала участие и депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина. Она заявила, что гордится тем, как продукция из томских дикоросов «завоевала страну» и успешно продается в магазинах аэропортов и супермаркетах.

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