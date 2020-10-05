Губернатор Омской области заболел коронавирусом

Губернатор Омской области Александр Бурков получил положительный текст на коронавирус. «Тайга.инфо» отмечает , что чиновник мог заразиться на встрече с Александром Лукашенко в Минске.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно». — написал Александр Бурков в своем Instagram.

Чиновник добавил, что выполняет все рекомендации медиков и в очередной раз попросил соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию.





Издание «Тайга.инфо» отмечает, что Александр Бурков получил положительный анализ после поездки в Минск. Там омский губернатор поздравил Александра Лукашенко, который провел тайную инагурацию на пост президента, и подарил ему танк из кости мамонта, найденной в Усть-Ишимском районе. По словам Буркова, на встрече с Лукашенко стороны договорились о сотрудничестве в сфере промышленности и сельского хозяйства. Бурков анонсировал возможное увеличение поставок техники в Омскую область.



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