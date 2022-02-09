Губернатор Новосибирской области заболел коронавирусом

Коронавирус подтвердился у новосибирского губернатора Андрея Травникова. Ранее у него повысилась температура, и он ушел на самоизоляцию.

«Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно, — написал Травников в фейсбуке 9 февраля. — Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают».