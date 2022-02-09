Губернатор Новосибирской области заболел коронавирусом

Коронавирус подтвердился у новосибирского губернатора Андрея Травникова. Ранее у него повысилась температура, и он ушел на самоизоляцию.
«Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно, — написал Травников в фейсбуке 9 февраля. — Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают».
Андрей Травников прививался от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» в апреле 2021 года. В декабре он сказал, что ревакцинировался «Спутником V».
Ранее стало известно, что у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева второй раз выявили коронавирус, он чувствует себя хорошо и работает удаленно. Также ковид подтвердился у и.о.мэра Томска Михаила Ратнера.