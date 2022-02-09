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Губернатор Новосибирской области заболел коронавирусом

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Коронавирус подтвердился у новосибирского губернатора Андрея Травникова. Ранее у него повысилась температура, и он ушел на самоизоляцию.

«Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно, — написал Травников в фейсбуке 9 февраля. — Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают».

Андрей Травников прививался от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» в апреле 2021 года. В декабре он сказал, что ревакцинировался «Спутником V».

Ранее стало известно, что у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева второй раз выявили коронавирус, он чувствует себя хорошо и работает удаленно. Также ковид подтвердился у и.о.мэра Томска Михаила Ратнера.

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