Губернатор: Минимальная зарплата в Томске в 2022 году превысит 18 тысяч рублей

В Томской области подписано соглашение о минимальной зарплате на 2022 год.

«Соглашение стало надежным инструментом регулирования трудовых отношений, социальной защищенности полумиллиона работников и их семей, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Мы договорились с профсоюзами и работодателями, что в 2022 году минимальная заработная плата в нашей области вырастет почти до 14 тысяч рублей. Как и прежде, руководители всех организаций (и бюджетных, и частных) добавят к минимальной заработной плате все положенные по закону районные коэффициенты и северные надбавки, оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Таким образом, в новом году минимальная заработная плата в Томске превысит 18 тысяч рублей, а, например, в Стрежевом она будет больше 30 тысяч».

Так, в областном центре, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах размер МРОТ в 2018 году составлял 12 336 рублей, а на 2022 год установлен в сумме 18 057 рублей. В Стрежевом и Александровском районе минимальная оплата труда в 2018 году была 20 876 рублей, а в 2022-м составит 30 558.

«Подчеркну, что это гарантированный минимум выплат работнику за простой неквалифицированный труд. Профессионалы, выполняющие задачи, которые требуют опыта, квалификации, знаний и мастерства, конечно, зарабатывают значительно больше, - отметил Сергей Жвачкин. - Но именно соглашение о минимальной заработной плате является отправной точкой для формирования должностных окладов и мотивирующих выплат. Только в бюджетной сфере нашей области повышение минимальной заработной платы коснется более чем 24 тысяч человек».