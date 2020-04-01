Губернатор Кузбасса разогнал сотрудников и посетителей магазина DNS. Видео

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев лично разогнал сотрудников и посетителей магазина DNS в новокузнецком ТЦ «Сити Молл». Режим временной самоизоляции предполагает, что магазины бытовой техники в помещениях ТЦ Кузбасса временно закроются.
Режим временной самоизоляции на всей территории Кузбасса ввели 31 марта. Согласно распоряжению Сергея Цивилева, на время режима работа ТЦ приостанавливается, в их помещениях продолжают работать только аптеки, салоны связи, магазины продуктов и товаров первой необходимости.
«Вам рекомендовано не покидать квартиру или дом. Исключение только для обращения за медицинской помощью и поездок на работу, если вы не можете работать удаленно, — обратился губернатор к жителям региона. — Можно ходить за покупками в ближайший к вашему дому магазин или аптеку, выносить мусор, выгуливать домашних животных, но на расстоянии не больше 100 метров от места вашего жительства».
На сегодняшний день в Кемеровской области официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. Пациент с COVID-19 лечится в инфекционной больнице, его состояние стабильное. Новых случаев заражения не выявлено.
В Томской области режим самоизоляции начал действовать с 22 часов 31 марта. Зачем ввели этот режим, в чем он заключается и как будут наказывать тех, кто его не соблюдает, читайте в материале Будут ли штрафы? Власти и Роспотребнадзор о режиме самоизоляции в Томской области.
Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь
ПОДДЕРЖИ ТВ2!