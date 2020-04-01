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01 апреля,
2020
Новости

Губернатор Кузбасса разогнал сотрудников и посетителей магазина DNS. Видео

Роман Чертовских
Роман Чертовских
1 час назад

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев лично разогнал сотрудников и посетителей магазина DNS в новокузнецком ТЦ «Сити Молл». Режим временной самоизоляции предполагает, что магазины бытовой техники в помещениях ТЦ Кузбасса временно закроются.

Незамедлительно опустить! Сразу опускайте занавес, никого не выпускать, — говорит на видео возмущенный губернатор. — Я вас оштрафую, и очень сильно оштрафую, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть, вам 15 минут на это. Всех посетителей из магазина убрать!

Режим временной самоизоляции на всей территории Кузбасса ввели 31 марта. Согласно распоряжению Сергея Цивилева, на время режима работа ТЦ приостанавливается, в их помещениях продолжают работать только аптеки, салоны связи, магазины продуктов и товаров первой необходимости.

«Вам рекомендовано не покидать квартиру или дом. Исключение только для обращения за медицинской помощью и поездок на работу, если вы не можете работать удаленно, — обратился губернатор к жителям региона. — Можно ходить за покупками в ближайший к вашему дому магазин или аптеку, выносить мусор, выгуливать домашних животных, но на расстоянии не больше 100 метров от места вашего жительства».

На сегодняшний день в Кемеровской области официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. Пациент с COVID-19 лечится в инфекционной больнице, его состояние стабильное. Новых случаев заражения не выявлено. 


В Томской области режим самоизоляции начал действовать с 22 часов 31 марта. Зачем ввели этот режим, в чем он заключается и как будут наказывать тех, кто его не соблюдает, читайте в материале Будут ли штрафы? Власти и Роспотребнадзор о режиме самоизоляции в Томской области.

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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