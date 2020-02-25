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25 февраля,
2020
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Губернатор Кузбасса: проект дороги Тайга — Томск вынесут на публичное обсуждение

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе своей отчетной конференции рассказал о строительстве автодороги Тайга — Томск. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Губернатор Кузбасса: проект дороги Тайга — Томск вынесут на публичное обсуждение

По словам кемеровского губернатора, соглашение с томскими властями о строительстве дороги уже подписано, более того — в настоящее время активно разрабатывается проектная документация. Занимается ею томская проектная организация, оплачивается работа из бюджета обоих регионов — пропорционально длине проходящих по территории областей участков.


«Проектированием занимается томская организация. Насколько я знаю, они уже близки к завершению работы. Как только они будут готовы, мы вынесем проект на публичное обсуждение, чтобы все жители посмотрели, насколько он соответствует интересам. И только после одобрения жителями Тайги, жителями Кузбасса, мы этот проект согласуем и будем отдавать на экспертизу», — подчеркнул губернатор.


Напомним, что дорогу, которая бы соединила Томскую и Кемеровскую области, власти обещают с 2013 года. Первое соглашение о строительстве трассы Томск – Тайга глава региона Сергей Жвачкин подписал с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в октябре 2014 года.


По предварительным расчетам, проект оценивается в семь миллиардов рублей. Как ранее сообщил первый вице-президент Газпромбанка Александр Казначеев, четыре миллиарда из них предполагает вложить концессионер, остальные три — регионы в соответствии с размером участков дороги на территориях, где будет вестись строительство.


Начало будущей трассы со стороны Томской области примыкает к существующей автодороге Томск – Мирный. Трасса пройдет в обход Мирного, Малого и Большого Протопопово, а выйдет на дорогу Большое Протопопово – Межениновка (этот участок будет реконструирован). Также планируется задействовать существующую дорогу Межениновка – Басандайка. На участке от Басандайки до поселка Таежного дорога отсутствует, и ее необходимо построить, а от Таежного до Тайги будет реконструирован щебеночный участок.

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