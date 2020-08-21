Губернатор Кузбасса отменил строительство в Черемзе, где шли протесты

Напомним, в начале лета жители поселка Черемза и других соседних населенных пунктов выступили против строительства недалеко от поселка углепогрузочной станции разреза «Кузнецкий Южный». 13 июня протестующие перекрыли проезд технике подрядчика, который должен был заняться строительством. После они объявили голодовку – этим удалось добиться остановки работ и вывода техники. Также на территории стройки они разбили палаточный лагерь. Но 13 августа в лагерь приехали несколько десятков человек – среди них сотрудники ЧОП, спортсмены и рабочие. Они стали строить забор и разгружать стройматериалы, что вызвало сопротивление местных жителей. На место приехал ОМОН и разогнал протестующих, они были вынуждены перенести лагерь. После этого губернатор Цивилев комментировал ситуацию и говорил, что причина протестов – отсутствие «нормального взаимодействия» между местными жителями и угольной компанией. Он призывал представителей разреза к диалогу с протестующими и сказал, что итоговое решение о строительстве примет по итогам встречи с жителями. Протестующие в свою очередь вышли на митинг, где потребовали отставки губернатора и руководителя разреза Тимура Франка.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Instagram заявил, что отменяет строительство углепогрузочной станции в Черемзе, где местные жители разбивали палаточный лагерь и объявляли голодовку.

«За прошедшую неделю разрез «Кузнецкий Южный» не смог провести работу с населением и наладить конструктивный диалог… Подавляющее большинство жителей не поддерживают проект строительства… Так как компания не приложила должных усилий по выстраиванию диалога... принято решение об отмене разрешения на строительство путей станции «Кузнецкая», — говорится в сегодняшнем посте на странице губернатора.





Глава протестного лагеря Алексей Чиспияков сказал «Сибирь. МБХ медиа», что эта информация до него только дошла и протестующие пока не приняли никаких решений. Будут наблюдать за обстановкой.





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