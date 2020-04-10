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10 апреля,
2020
Новости

Губернатор Кузбасса отменил часть ограничений, введенных из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отменил ограничение в работе транспорта и объектов розничной торговли в некоторых населенных пунктах Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона.


В частности, ограничения снимаются во всех населенных пунктах области, кроме городов Кемерово и Новокузнецк, где фиксировались случаи заболевания коронавирусом.


«Отмена ограничений поможет поддержать сферу торговли в небольших городах и сельских территориях Кузбасса. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса», — прокомментировал Сергей Цивилев свое решение.


В правительстве отметили, что работа торгово-развлекательных центров в регионе по-прежнему приостановлена. В помещении ТЦ работают только аптеки, салоны связи, продуктовые магазины и точки с товарами первой необходимости.


Также Цивилев снял ограничения с работы городского и междугороднего транспорта, по которым автобусы в городах и селах возили пассажиров по графику выходного дня. Теперь автобусное сообщение перейдет в обычный режим.


«Цель – увеличить количество рейсов, чтобы пассажирам было проще соблюдать дистанцию и избегать передачи вируса. В случае если ситуация с коронавирусной инфекцией резко ухудшится, мы восстановим пакет ограничительных мер. Но сегодня такой необходимости нет. Чтобы не допустить распространения заболевания, еще раз прошу всех жителей Кузбасса соблюдать профилактические меры», – сказал Сергей Цивилев.


Отметим, по данным местного оперативного штаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Продолжают получать лечение еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом. Также в стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 4026 человек — большинство из них недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией, но не имеют признаков ОРВИ.


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