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22 октября,
2020
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Новости

Губернатор Кузбасса и его жена заразились коронавирусом

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Об этом губернатор Сергей Цивилев сообщил в соцсетях. Он собирается лечится дома и работать дистанционно.


«Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест. У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк. Мы самоизолировались, будем лечиться на дому», — написал он.

Губернатор Кузбасса и его жена заразились коронавирусом
Фото: правительство Кузбасса

Он добавил, что сейчас перед правительством региона стоит задача обеспечить нормальную работу здравоохранения и наличие в аптеках необходимых лекарств. Цивилев попросил «снять лишнюю нагрузку с врачей, чтобы они могли сконцентрироваться на оказании помощи пациентам».


«Еще раз хочу подчеркнуть: коронавирус реален. Я прошу всех относиться с пониманием и уважением к работе врачей. Лучшая наша помощь им — это соблюдение всех мер профилактики, особенно ношение масок и соблюдение социальной дистанции», — добавил Сергей Цивилев.

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