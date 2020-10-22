Губернатор Кузбасса и его жена заразились коронавирусом

«Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест. У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк. Мы самоизолировались, будем лечиться на дому», — написал он.

Об этом губернатор Сергей Цивилев сообщил в соцсетях. Он собирается лечится дома и работать дистанционно.

Он добавил, что сейчас перед правительством региона стоит задача обеспечить нормальную работу здравоохранения и наличие в аптеках необходимых лекарств. Цивилев попросил «снять лишнюю нагрузку с врачей, чтобы они могли сконцентрироваться на оказании помощи пациентам».





«Еще раз хочу подчеркнуть: коронавирус реален. Я прошу всех относиться с пониманием и уважением к работе врачей. Лучшая наша помощь им — это соблюдение всех мер профилактики, особенно ношение масок и соблюдение социальной дистанции», — добавил Сергей Цивилев.