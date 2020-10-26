Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом

«Тест положительный. Самочувствие отличное, работает на самоизоляции», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу иркутского правительства.

Ранее сообщалось, что коронавирусной инфекцией заразился глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. После посещения инагурации Александра Лукашенко получил положительный тест на ковид губернатор Омской области Сергей Бурков. Дважды переболел коронавирусом глава Тывы Шолбан Кара-оол. Заразились инфекцией губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и его супруга.





Таким образом, известно о заражении коронавирусом глав шести субъектов СФО из десяти. Не болели инфекцией губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Красноярского края Александр Усс и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.





По данным на 26 октября, в СФО известно о 11 460 случаях заражения. Самый низкий прирост за неделю в Республике Тыва – 5%. В Иркутской области прирост – 6%, в Красноярском крае – 7%.





Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 7 447 человек за неделю. Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Алтайском крае – там выписано 1 645 человек. На втором месте Иркутская область – 1 100 выздоровевших. На третьем – Красноярский край – здесь выписано за прошедшую неделю 1 023 человека.





За неделю в Сибири от коронавируса умерли 199 человек. Общее количество умерших в СФО за весь период – 2 681 человек.





ПОДДЕРЖИ ТВ2