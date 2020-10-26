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26 октября,
2020
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Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заболел коронавирусом. Ранее сообщалось, что инфекцией заразились главы шести регионов Сибирского федерального округа.

Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Тест положительный. Самочувствие отличное, работает на самоизоляции», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу иркутского правительства.

Ранее сообщалось, что коронавирусной инфекцией заразился глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. После посещения инагурации Александра Лукашенко получил положительный тест на ковид губернатор Омской области Сергей Бурков. Дважды переболел коронавирусом глава Тывы Шолбан Кара-оол. Заразились инфекцией губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и его супруга. 


Таким образом, известно о заражении коронавирусом глав шести субъектов СФО из десяти. Не болели инфекцией губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Красноярского края Александр Усс и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.


По данным на 26 октября, в СФО известно о 11 460 случаях заражения. Самый низкий прирост за неделю в Республике Тыва – 5%. В Иркутской области прирост – 6%, в Красноярском крае – 7%.


Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 7 447 человек за неделю.  Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Алтайском крае – там выписано 1 645 человек. На втором месте Иркутская область – 1 100 выздоровевших. На третьем – Красноярский край – здесь выписано за прошедшую неделю 1 023 человека.


За неделю в Сибири от коронавируса умерли 199 человек. Общее количество умерших в СФО за весь период – 2 681 человек.

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