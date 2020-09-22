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22 сентября,
2020
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Новости

Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства. Чиновник изолировался дома, лечится амбулаторно и продолжает работать в онлайн-режиме.

Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом

Работа по руководству правительством края организована в дистанционном режиме. Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти, – говорится в сообщении. – Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10-14 дней.

Комментируя случившееся, Томенко призвал жителей Алтайского края придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса. Ранее ему уже приходилось изолироваться на неделю, когда коронавирусом заболели сразу несколько сотрудников администрации.


Добавим, что «Коммерсант» сообщает о росте числа заразившихся коронавирусной инфекцией в регионах Сибири, в том числе в Томской области. Эксперты связывают рост заболеваемости с началом учебного года и возвращением местных жителей с черноморских курортов.

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