Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом

Работа по руководству правительством края организована в дистанционном режиме. Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти, – говорится в сообщении. – Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10-14 дней.

Комментируя случившееся, Томенко призвал жителей Алтайского края придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса. Ранее ему уже приходилось изолироваться на неделю, когда коронавирусом заболели сразу несколько сотрудников администрации.





Добавим, что «Коммерсант» сообщает о росте числа заразившихся коронавирусной инфекцией в регионах Сибири, в том числе в Томской области. Эксперты связывают рост заболеваемости с началом учебного года и возвращением местных жителей с черноморских курортов.



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