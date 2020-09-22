Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства. Чиновник изолировался дома, лечится амбулаторно и продолжает работать в онлайн-режиме.
Комментируя случившееся, Томенко призвал жителей Алтайского края придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса. Ранее ему уже приходилось изолироваться на неделю, когда коронавирусом заболели сразу несколько сотрудников администрации.
Добавим, что «Коммерсант» сообщает о росте числа заразившихся коронавирусной инфекцией в регионах Сибири, в том числе в Томской области. Эксперты связывают рост заболеваемости с началом учебного года и возвращением местных жителей с черноморских курортов.
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