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10 июля,
2020
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Губернатор Томской области третий месяц в лидерах по числу негативных комментариев в соцсетях

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Центр политической конъюнктуры подготовил анализ отношения граждан к главам регионов по числу упоминаний в соцсетях, негативным и позитивным комментариям о них в июле текущего года.

Губернатор Томской области третий месяц в лидерах по числу негативных комментариев в соцсетях

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин занял второе место по количеству негативных комментариев, которые оставляли пользователи в соцсетях. На его долю выпало 22,03% негативных комментариев. Отмечается, что томский губернатор уже третий месяц подряд попадает в топ-3 по уровню негатива. Первое место в рейтинге занял губернатор Красноярского края Александр Усс, против которого сыграла экологическая катастрофа в Норильске. А на третьем – врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. Негативным фактором могло послужить обсуждение возможного объединения Архангельской области с Ненецким автономным округом.

Томский губернатор прославился на всю Россию сначала тем, что угрожал пользователям интернета и СМИ, которые критикуют власть, а позже своим заявлением, что врачи сами виноваты в том, что заражаются коронавирусом. По поводу первого заявления Жвачкину досталось от Алексея Навального в программе «Навальный.Live» , а за врачей прилетело от блогера СталинГулаг .

Возможно, негативных отзывов в адрес губернатора добавила и его заочная перепалка с известным блогером Ильей Варламовым из-за гранитно-бетонной набережной реки Ушайки.

Специалисты говорят, что в июне фиксируется снижение как негативных, так и позитивных оценок деятельности губернаторов, сообщения все чаще становятся нейтральными. Всего в июне пользователи соцсетей оставили 1,8 млн сообщений с упоминанием глав российских регионов, это на 620 тыс. меньше по сравнению с маем, и на 1 млн сообщений меньше по сравнению с апрелем этого года.


Эксперты делают выводы, что в настоящее время интерес с действием губернаторов продолжает снижаться, так как большинство россиян вышли на работу и меньше тратят время на соцсети. Однако предполагают, что ситуация может измениться в связи с приближающимися выборами глав регионов сразу в 18 субъектах страны.

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