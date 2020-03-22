Грузовик сбил женщину на проспекте Ленина в Томске

Сегодня утром грузовой автомобиль MAN сбил в центре Томска женщину. С травмами ее доставили в больницу, сообщает УМВД по Томской области.
ДТП произошло около пяти часов утра на пересечении проспекта Ленина и улицы Беленца.
«Под управлением 43-летнего водителя совершен наезд на пешехода. В результате происшествия 62-летняя женщина-пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.
Требуется помощь очевидцев ДТП. Просьба обращаться по адресу в Томске: улица Герцена, 72/1, кабинет 318, телефоны: +7 (3822) 271-552, +7 (3822) 664-422.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.