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22 марта,
2020
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Грузовик сбил женщину на проспекте Ленина в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сегодня утром грузовой автомобиль MAN сбил в центре Томска женщину. С травмами ее доставили в больницу, сообщает УМВД по Томской области. 

Грузовик сбил женщину на проспекте Ленина в Томске
Фото: УМВД по Томской области

ДТП произошло около пяти часов утра на пересечении проспекта Ленина и улицы Беленца.


«Под управлением 43-летнего водителя совершен наезд на пешехода. В результате происшествия 62-летняя женщина-пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве. 


Требуется помощь очевидцев ДТП. Просьба обращаться по адресу в Томске: улица Герцена, 72/1, кабинет 318, телефоны: +7 (3822) 271-552, +7 (3822) 664-422.


Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 

УМВД по Томской области
УМВД по Томской области

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