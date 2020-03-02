«Грудь можно было спасти»: частная клиника заплатит томичке 350 тысяч рублей
Томичка Ольга Андреева выиграла суд в отношении «Лечебно-диагностического центра». Женщина обратилась в частную клинику, чтобы пройти платную консультацию, но лечение в центре спровоцировало образование доброкачественной опухоли. Суд признал, что лечение было оказано ненадлежащим образом, и обязал ЛДЦ выплатить около 350 тысяч рублей.
В «Лечебно-диагностический центр» Ольга решила обратиться в декабре 2017 года, когда ей потребовалась консультация маммолога. После обследования женщине поставили диагноз «фиброаденома», прописали БАДы и попросили прийти на прием через четыре месяца. Спустя четыре месяца, в апреле 2018 года, Ольга сделала повторно УЗИ молочных желе и биопсию. Анализ показал, что фиброаденома доброкачественная, и врач прописал женщине гормональный гель, который бы, по словам медика, способствовал тому, что новообразование бы «рассосалось».
Через месяц новое УЗИ показало, что фиброаденома увеличилась в два раза. Врач в поликлинике выписал направление в онкодиспансер, но Ольга решила показать результаты врачу из ЛДЦ. Тот принял решение провести операцию, которая состоялась 16 мая 2018 года.
После операции у женщины начались осложнения — появились сильные боли в области груди. Ольга просила провести дополнительную диагностику, но лечащий врач отмечал, что необходимости в дополнительном УЗИ нет.
Ольга рассказывает, что вскоре после операции грудь увеличилась в два раза и стала черной. Женщина записалась на прием в онкодиспансер, за несколько дней до приема в ЛДЦ ей поставили диагноз «рак молочной железы I стадии».
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#ялж_истории Ольга, г. Томск, 38 лет, РМЖ. "С декабря 2017г. по июнь 2018г. врачи Лечебно-диагностического центра г. Томска оказывали мне некачественные медицинские услуги. В результате которых из -за несвоевременной и некачественной диагностики диагноза - рак молочной железы, был причинен вред моему здоровью – увеличение опухоли до 2см, появление метастаз в подмышечных лимфоузлах, и подозрение на метастазы в легких и костном мозге. Это выразилось в невыполнении необходимого обязательного объема исследований, неправильного поставленного диагноза(Фиброаденома), неправильного лечения (Прожестожелем, который противопоказан при раке) и некачественной операции (Гемастаз не был проведен), несвоевременного направления в онкодиспансер, а также несвоевременное доведение до меня результата иммуногистохимического исследования. Врачом ООО "ЛДЦ" было допущено грубейшее нарушение в исследовании цитологии и постановки диагноза (фиброаденома вместо карциномы), а также халатное отношение и умышленное скрытие данного факта. Данный факт подтвердили ТООД и НИИ онкологии, в описании пересмотра цитологии опухолевые клетки имели место быть. При проведении надлежащей диагностики и более раннего начала лечения медицинская помощь могла бы существенно увеличить мои шансы на выздоровление, уменьшить объемы медицинского вмешательства, сохранить молочную железу и уменьшить токсическое воздействие противоракового лечения на организм. Выводы: - Нужно боятся не самого диагноза, а поздней диагностики. Рак, выявленный на ранней стадии, излечим практически на 100%. - Обращайтесь только в специализированные клиники федерального и районного значения (Онкологический диспансер, НИИ Онкологии). В частных клиниках вы рискуете потерять свои деньги и драгоценное время. Вовремя начатое лечение позволяет многим пациентам применить органосохраняющие методы лечения, справиться с болезнью на начальной стадии и выйти в ремиссию. - Чтобы исключить врачебную ошибку, а также выбрать наиболее подходящую схему лечения заболевания может потребоваться: мнение ни одного доктора, пересмотр биоматериала, диагностика в нескольких медучреждениях и другое. ⬇️⬇️⬇️
Публикация от ОНКОЛОГИЯ и ЖИЗНЬ с ней (@ilovelife.fund)
В июле 2018 года Ольга написала обращения в прокуратуру, Росздравнадзор, Следственный комитет. А также обратилась в суд. Ольга попросила взыскать с частной клиники стоимость оплаченных медицинских услуг, расходов, понесенных в связи с восстановительным лечением, моральный вред.
В свою очередь директор ЛДЦ написал заявление в РОВД, в котором обвинил Ольгу в вымогательстве. Однако в возбуждении уголовного дела ему было отказано.
Советский районный суд рассматривал дело больше года. В ходе суда были озвучены результаты проверки Росздравнадзора. Так, специалисты подчеркнули, что в ходе лечения был нарушен алгоритм диагностики: не были вовремя проведены флюорография, маммография, УЗИ печени, щитовидной железы. В итоге суд пришел к выводу, что ЛДЦ оказал медицинскую услугу ненадлежащего качества в связи с ненадлежащим выполнением необходимых пациенту диагностических и лечебных мероприятий.
В итоге иск Ольги был удовлетворен частично. Согласно решению суда, ЛДЦ должен заплатить женщине около 350 тысяч рублей, из которых 180 тысяч — это компенсация морального вреда.
Руководство клиники подало апелляцию, но Томский областной суд оставил решение без изменений.
Диагноз «рак молочной железы» Ольге подтвердили в октябре 2018 года в НИИ онкологии. Женщина перенесла несколько операций. В настоящее время Ольга — инвалид второй группы. Она уверена, что если бы диагностика была оказана правильно, то грудь можно было бы сохранить.
В ЛДЦ комментировать ситуацию отказываются.
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