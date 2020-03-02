«Грудь можно было спасти»: частная клиника заплатит томичке 350 тысяч рублей

Томичка Ольга Андреева выиграла суд в отношении «Лечебно-диагностического центра». Женщина обратилась в частную клинику, чтобы пройти платную консультацию, но лечение в центре спровоцировало образование доброкачественной опухоли. Суд признал, что лечение было оказано ненадлежащим образом, и обязал ЛДЦ выплатить около 350 тысяч рублей.

В «Лечебно-диагностический центр» Ольга решила обратиться в декабре 2017 года, когда ей потребовалась консультация маммолога. После обследования женщине поставили диагноз «фиброаденома», прописали БАДы и попросили прийти на прием через четыре месяца. Спустя четыре месяца, в апреле 2018 года, Ольга сделала повторно УЗИ молочных желе и биопсию. Анализ показал, что фиброаденома доброкачественная, и врач прописал женщине гормональный гель, который бы, по словам медика, способствовал тому, что новообразование бы «рассосалось».



Через месяц новое УЗИ показало, что фиброаденома увеличилась в два раза. Врач в поликлинике выписал направление в онкодиспансер, но Ольга решила показать результаты врачу из ЛДЦ. Тот принял решение провести операцию, которая состоялась 16 мая 2018 года.



После операции у женщины начались осложнения — появились сильные боли в области груди. Ольга просила провести дополнительную диагностику, но лечащий врач отмечал, что необходимости в дополнительном УЗИ нет.



Ольга рассказывает, что вскоре после операции грудь увеличилась в два раза и стала черной. Женщина записалась на прием в онкодиспансер, за несколько дней до приема в ЛДЦ ей поставили диагноз «рак молочной железы I стадии».