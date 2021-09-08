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Грозы, штормовой ветер и град ожидаются в Томской области 9 сентября

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ГУ МЧС объявило оперативное предупреждение по Томской области на 9 сентября и на ночь 10 сентября. В эти дни в регионе ожидаются дожди, грозы и штормовой ветер.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сутки 9 сентября и ночью 10 сентября по области и Томску ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, — передает пресс-служба областного МЧС. — При грозах — сильные дожди и усиление ветра 17—22 метров в секунду».

ГУ МЧС по Томской области напоминает, что порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, следует держаться подальше от шатких конструкций и более внимательно переходить проезжую часть. 

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