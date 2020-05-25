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25 мая,
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Гроза и град ожидаются в Томске 26 и 27 мая

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Днем 26 мая и ночью 27 мая в Томске и области ожидается понижение температуры, дожди и грозы, в отдельных районах области возможен град, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Гроза и град ожидаются в Томске 26 и 27 мая

В Томске днем облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем — умеренный, местами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, ночью 3-8 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Днем скорость ветра составит 6-11 м/с, при грозе возможны порывы до 24 м/с.


Температура ночью +11…+13°С, температура днем +22…+24°С.


27-28 мая в Томской области при прояснениях ожидаются заморозки до 0…-3°С. Региональное управление МЧС объявило оперативное предупреждение.

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