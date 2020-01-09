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09 января,
2020
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«Гринпис»: Рослесхоз занизил площадь лесных пожаров в 50 раз

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Перед самым Новым годом Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации опубликовало официальный проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». На странице 208 приводятся данные о масштабах гибели лесов от пожаров за 2018 год, сообщает «Гринпис».

«Гринпис»: Рослесхоз занизил площадь лесных пожаров в 50 раз

Согласно государственному докладу, площадь лесов, погибших в 2018 году от лесных пожаров, по данным Рослесхоза составила 73 тысячи гектаров.


Одновременно с докладом Минприроды отдел технологий спутникового мониторинга Института космических исследований РАН опубликовал информацию о том, что площадь лесов, погибших в 2018 году от лесных пожаров, по данным дистанционного мониторинга составила 3710 тысяч гектаров.

Таким образом, подсчитал «Гринпис», данные Рослесхоза о площади погибших от пожаров лесов в 2018 году, отраженные в государственном докладе, отличаются от данных дистанционного мониторинга в 51 раз. С учетом возможной погрешности данных дистанционного мониторинга можно с уверенностью утверждать, что данные Рослесхоза о гибели лесов от пожаров отличаются от реальности в десятки (в 2018 году - примерно в полсотни) раз.

Точных данных за 2019 год пока нет: их получение требует значительного времени; но по предварительным оценкам, площади лесов, погибших от пожаров в 2019 году, могут примерно в полтора раза превысить аналогичный показатель предыдущего года.

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