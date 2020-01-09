«Гринпис»: Рослесхоз занизил площадь лесных пожаров в 50 раз

Таким образом, подсчитал «Гринпис», данные Рослесхоза о площади погибших от пожаров лесов в 2018 году, отраженные в государственном докладе, отличаются от данных дистанционного мониторинга в 51 раз. С учетом возможной погрешности данных дистанционного мониторинга можно с уверенностью утверждать, что данные Рослесхоза о гибели лесов от пожаров отличаются от реальности в десятки (в 2018 году - примерно в полсотни) раз.



Точных данных за 2019 год пока нет: их получение требует значительного времени; но по предварительным оценкам, площади лесов, погибших от пожаров в 2019 году, могут примерно в полтора раза превысить аналогичный показатель предыдущего года.



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