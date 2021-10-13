Greenpeace: отправка отработанного урана из Франции в Северск может произойти в период с октября по декабрь 2021 года.

По данным Greenpeace Франции, отправка регенерированного урана из Франции в Россию может произойти в период с октября по декабрь 2021 года.

Это не первый опасный груз, который Франция отправляет в Россию. Проведя расследования в порту Гавра, Greenpeace Франции выяснил, что несколько десятков тонн урана после переработки отработавшего топлива, уже были отгружены в Санкт-Петербург 20 января и 12 февраля 2021 г. О том, что такое урановые хвосты и чем они опасны ТВ2 писало еще в 2019 году.

Orano, специализирующаяся на производстве и переработке ядерного топлива, признала свою причастность к этим поставкам. В компании сообщили, что Orano подписала контракт на продажу более 1000 тонн регенерированного урана российской государственной корпорации «Росатом», которая предполагает повторно использовать этот уран в своих ядерных реакторах после дополнительной переработки на своем предприятии в Северске (Томск-7).