Greenpeace: отправка отработанного урана из Франции в Северск может произойти в период с октября по декабрь 2021 года.

По данным Greenpeace Франции, отправка регенерированного урана из Франции в Россию может произойти в период с октября по декабрь 2021 года.
Это не первый опасный груз, который Франция отправляет в Россию. Проведя расследования в порту Гавра, Greenpeace Франции выяснил, что несколько десятков тонн урана после переработки отработавшего топлива, уже были отгружены в Санкт-Петербург 20 января и 12 февраля 2021 г. О том, что такое урановые хвосты и чем они опасны ТВ2 писало еще в 2019 году.
Orano, специализирующаяся на производстве и переработке ядерного топлива, признала свою причастность к этим поставкам. В компании сообщили, что Orano подписала контракт на продажу более 1000 тонн регенерированного урана российской государственной корпорации «Росатом», которая предполагает повторно использовать этот уран в своих ядерных реакторах после дополнительной переработки на своем предприятии в Северске (Томск-7).
На самом деле, предполагает Greenpeace Франции, бóльшая часть регенерированного урана останется в России на хранении неограниченное время. Таким образом этот уран можно расценивать не как сырьё для производства нового ядерного топлива, а как ядерные отходы, ввоз которых в Россию запрещён.
Обо всем этом Greenpeace Франции пишет в только что опубликованном докладе «Французские ядерные отходы: билет в один конец до Сибири».
«Экспорт радиоактивных материалов из Европы в третьи страны возможен только при соблюдении жестких условий, включая безопасность объекта назначения», - пишет Greenpeace. По мнению организации, в России эти требования не соблюдаются, а сама сделка представляет де-факто захоронение радиоактивных отходов в Сибири, в обмен на которое Москва получает возможность «за дорого» продавать топливо во Францию. Как полагают в Greenpeace, у России нет потребности в таком количестве урановых «хвостов», поскольку в стране копятся отходы от собственных АЭС.
Франция - уже вторая страна, откуда в Сибирь вывозятся урановые отходы. В 2019 году аналогичный контракт был заключен с немецкой «дочкой» британской Urenco Group.
Тогда Россия обязалась принять 12 тысяч тонн обедненного урана из ФРГ. Сделка состоялась без огласки, и о ней стало достоверно известно после того, как депутаты Бундестага направили запрос в Федеральное министерство окружающей среды.
Напомним, что Советский Союз, а затем Россия с 1970х вывозили из Европы отработанное ядерное топливо, но эта практика была прекращена в начале 2010х под давлением экоактивистов. Они считают, что хранение радиоактивных отходов в железных контейнерах под открытым небом - плохая идея.