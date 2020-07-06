Экологи из российского отделения Greenpeace беспокоятся, что ситуация с лесными пожарами в Сибири может повториться, но в больших масштабах, чем летом 2019 года . Организация призывает подписать обращение к правительству с требованием принять противопожарные действия.

Пожаров во много раз больше, чем бывало в начале июля в прошлые годы. Количество термоточек – температурных аномалий земной поверхности, фиксируемых специальными спутниками — в четыре с лишним раза больше, чем в среднем приходится на это время, и уже больше средних пиковых значений за последние 19 лет, — говорится в сообщении Greenpeace . — Из пожарной катастрофы 2019 года власти не извлекли никаких уроков, и это бедствие в лесах Сибири и Дальнего Востока с большой вероятностью снова повторится. Лесные массивы будут охвачены огнём, а в города и посёлки в сотнях и тысячах километров от пожаров вновь придёт едкий и дым.

Экологи считают, пожароопасную обстановку усугубляет аномальная жара и малое количество осадков. Дополнительную угрозу создает пандемия коронавируса, с чем согласны сибирские ученые. Рослесхоз также заявлял, что режим самоизоляции ухудшил ситуацию с лесными пожарами.





Чтобы предупредить катастрофу, активисты Greenpeace призывают правительство выделить дополнительные средства на тушение пожаров, увеличить финансирование лесных хозяйств в регионах и отказываться от тушения пожаров в труднодоступных местах только после согласования с федеральными органами власти.



По данным «Авиалесохраны» на шестого июля, 94 пожара действует на территории Красноярского края. В этом регионе площадь лесных пожаров за выходные выросла в 1,7 раз, сейчас огнем охвачено 59,9 тысяч га. В Иркутской области действуют 54 пожара, площадь возгорания составляет 17,6 тысяч га. 1,7 тысяч га горит леса горит в Якутиии, 533 га — в Бурятии. В Томской области площадь действующих лесных пожаров составляет 26 га.





О том, какие бывают лесные пожары, кто их тушит и что делать, если вы увидели огонь в лесу, читайте в материале «Рослесхоз заявил, что режим самоизоляции ухудшил ситуацию с лесными пожарами».





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