Грецкий орех и ликвидамбар: томич нашел камень с отпечатками растений времен палеогена

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Томич Евгений Шевцов обнаружил камень с отпечатками древних растений возрастом от 23 до 65 млн лет. Это случилось в окрестностях Ботанического сада на Степановке.

«Отодвинул крапиву, пригляделся, а на камне — четкие контуры листьев! — говорит Евгений. — Думаю, этот кусок песчаника мог подцепить и поднять на поверхность какой-нибудь бульдозер, когда в нулевых строили дорогу с Мокрушина на Степановку».

Фото: Евгений Шевцов

О своей находке Евгений Шевцов сообщил сначала в мэрию. Несколько раз его перенаправляли в разные инстанции, пока наконец не подсказали обратиться в палеонтологический музей ТПУ. Туда томич приехал лично, показал фотографии и предложил отвезти специалистов на место. Специалисты согласились. И не разочаровались.

«Мы увидели в песчанике отпечатки флоры покрытосеменных и голосеменных растений, — говорит доцент отделения геологии ИШПР и эксперт комплекса музеев ТПУ Ирина Рычкова. — Подобные отпечатки мы находили раньше в Лагерном саду. В таких же рыжих песчаниках. Впервые местонахождение в Лагерном саду было описано Михаилом Янишевским, основателем нашей кафедры. По этим находкам он даже опубликовал монографию в 1915 году — “О миоценовой флоре в окрестностях Томска”. Но к сожалению, при строительстве дамбы и забетонированных площадок террасы, местонахождение в Лагерном саду было уничтожено. И теперь мы там не имеем доступа к песчаникам, чтобы собирать остатки тех растений».

На камне, что нашел на Степановке Евгений Шевцов, специалисты-политехники определили отпечатки листьев Populus (то есть, тополя), грецкого ореха (причем, вместе с плодами), таксодиевых (упраздненное семейство, часть родов которого нынче входит в семейство кипарисовых) и — ликвидамбара, который растет в Крыму и на черноморском побережье Кавказа.

«Это говорит о том, что на территории Томска 65 миллионов лет назад был климат такой же, как сейчас в Крыму, — говорит Ирина Рычкова. — Раз грецкий орех рос, ликвидамбар, таксодиевые — это все субтропические, скажем так, растения... И скорее всего, те же самые, палеогенового возраста, что изучал в Лагерном саду Янишевский. Для меня сегодняшнее местонахождение — новое. Планирую выехать туда с нашими ребятами из Школы юного геолога, чтобы подробно изучить эти отпечатки. Конечно, саму глыбу мы не сможем сдвинуть с места, но хотя бы сделаем хорошие качественные фотографии, с тем, чтобы потом заняться морфологическим определением...»

Возможно, в будущем ученые отправят заявку в облкомприроды с просьбой присвоить выходу коренных горных пород с отпечатками древних растений в районе Степановки статус геологического памятника природы. Такой же, как у Лагерного сада, Аникинских скал, Синего Утеса или Каспаранского яра.