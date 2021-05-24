Грецкий орех и ликвидамбар: томич нашел камень с отпечатками растений времен палеогена
Томич Евгений Шевцов обнаружил камень с отпечатками древних растений возрастом от 23 до 65 млн лет. Это случилось в окрестностях Ботанического сада на Степановке.
«Отодвинул крапиву, пригляделся, а на камне — четкие контуры листьев! — говорит Евгений. — Думаю, этот кусок песчаника мог подцепить и поднять на поверхность какой-нибудь бульдозер, когда в нулевых строили дорогу с Мокрушина на Степановку».
О своей находке Евгений Шевцов сообщил сначала в мэрию. Несколько раз его перенаправляли в разные инстанции, пока наконец не подсказали обратиться в палеонтологический музей ТПУ. Туда томич приехал лично, показал фотографии и предложил отвезти специалистов на место. Специалисты согласились. И не разочаровались.
«Мы увидели в песчанике отпечатки флоры покрытосеменных и голосеменных растений, — говорит доцент отделения геологии ИШПР и эксперт комплекса музеев ТПУ Ирина Рычкова. — Подобные отпечатки мы находили раньше в Лагерном саду. В таких же рыжих песчаниках. Впервые местонахождение в Лагерном саду было описано Михаилом Янишевским, основателем нашей кафедры. По этим находкам он даже опубликовал монографию в 1915 году — “О миоценовой флоре в окрестностях Томска”. Но к сожалению, при строительстве дамбы и забетонированных площадок террасы, местонахождение в Лагерном саду было уничтожено. И теперь мы там не имеем доступа к песчаникам, чтобы собирать остатки тех растений».
На камне, что нашел на Степановке Евгений Шевцов, специалисты-политехники определили отпечатки листьев Populus (то есть, тополя), грецкого ореха (причем, вместе с плодами), таксодиевых (упраздненное семейство, часть родов которого нынче входит в семейство кипарисовых) и — ликвидамбара, который растет в Крыму и на черноморском побережье Кавказа.
«Это говорит о том, что на территории Томска 65 миллионов лет назад был климат такой же, как сейчас в Крыму, — говорит Ирина Рычкова. — Раз грецкий орех рос, ликвидамбар, таксодиевые — это все субтропические, скажем так, растения... И скорее всего, те же самые, палеогенового возраста, что изучал в Лагерном саду Янишевский. Для меня сегодняшнее местонахождение — новое. Планирую выехать туда с нашими ребятами из Школы юного геолога, чтобы подробно изучить эти отпечатки. Конечно, саму глыбу мы не сможем сдвинуть с места, но хотя бы сделаем хорошие качественные фотографии, с тем, чтобы потом заняться морфологическим определением...»
Возможно, в будущем ученые отправят заявку в облкомприроды с просьбой присвоить выходу коренных горных пород с отпечатками древних растений в районе Степановки статус геологического памятника природы. Такой же, как у Лагерного сада, Аникинских скал, Синего Утеса или Каспаранского яра.
«Будет еще одно место, которое нужно охранять и изучать, — говорит Ирина Рычкова. — Потому что это — наша геологическая история. Причем, не только Томска, но и всей Западной Сибири. И я очень благодарна Евгению за то, что оказался неравнодушным. Потому что несмотря на то, что мы регулярно водим наших студентов на геологическую практику, об этом местонахождении ничего не знали».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?