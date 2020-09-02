Добрые новости
02 сентября,
2020
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Новости

Греция откроет границы для 500 россиян в неделю

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С 7 сентября Греция открывает границы для россиян. Однако попасть на теплые пляжи Средиземного, Эгейского и Ионического морей смогут только 500 человек в неделю, — сообщают РИА новости со ссылкой на постановление в правительственном вестнике Греции. Действовать эти условия будут с 7 по 21 сентября по московскому времени.

Греция откроет границы для 500 россиян в неделю
Фото: Татьяна Бемлер

Россияне смогут въехать в Грецию через три аэропорта: в Афинах, Салониках и Ираклионе. Причем тем, кто решится на отпуск во время пандемии, стоит заранее оценить риски и помнить об условиях путешествия.

Греция откроет границы для 500 россиян в неделю
Фото: Татьяна Бемлер

Условия въезда и пребывания

При себе нашим туристам надо иметь отрицательный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями. Справка должна быть на английском языке с указанием всех данных.


Авиакомпания-перевозчик обязана проверить наличие теста перед посадкой, в противном случае будет репатриировать пассажира за свой счет. Если человек не предъявит анализ при входе в самолет, его имеют право не допускать на борт. 

Греция откроет границы для 500 россиян в неделю
Фото: Татьяна Бемлер

Кроме того, за день до прибытия в Грецию россияне должны заполнить специальную электронную форму PLF (Passenger Locator Form), где нужно указать свои контактные данные в чужой стране. В качестве доказательства на руках должен быть ваучер, квитанция бронирования гостиницы или другие документы, подтверждающие временное место жительства в Греции.


Также нашим гражданам нужно быть готовым к выборочной проверке на COVID-19. Тех, кто покинет отель до получения результатов теста, ждет штраф в пять тысяч евро. 

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