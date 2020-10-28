Гражданский Ту-154 совершил свой последний полет

Последний использовавшийся в России для пассажирских перевозок Ту-154 свой заключительный полет совершил из Мирного в Новосибирск. У самолета заканчивается действие сертификата летной годности.





Последние семь лет этот борт входил в авиапарк якутской компании «Алроса». Заключительный рейс в своей истории он совершил из Мирного в Новосибирск, доставив 140 пассажиров. Как уточнил авиаперевозчик, за последние 18 лет воздушное судно налетало почти 27,5 тыс. часов. В период службы в «Алросе» Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны.





После вывода из эксплуатации он останется в новосибирском аэропорту Толмачево, пока в «Алросе» не примут решение о его дальнейшей судьбе.





Военные и ведомственные Ту-154 свою службу пока продолжат.





Российские авиакомпании начали отказываться от Ту-154 еще в 2000-х годах. Причиной была экономическая неэффективность: на рабочей высоте Ту-154Б расходует на три тонны керосина в час больше, чем европейские А320 и А321, а Ту-154М – на две тонны больше. Кроме того, нормальной эксплуатации Ту-154 российскими перевозчиками мешал введенный в 2002 году запрет на полеты в страны Евросоюза без дополнительных шумопоглощающих панелей. С 2006-го Европа и вовсе перестала принимать эти авиалайнеры, за исключением модификации Ту-154М.





За годы эксплуатации Ту-154 зафиксировано более 50 инцидентов. Однако из всех случаев на территории нашей страны лишь ЧП 1986 года в Красноярске, когда двигатель самолета загорелся через 20 секунд после взлета из-за разрушения лопаток среднего двигателя, произошло из-за производственного дефекта. Тем не менее Ту-154 ассоциируется с рядом резонансных трагедий. Так, авиакатастрофа в Алма-Ате 8 июля 1980 года (163 погибших) является крупнейшей на территории Казахстана, а крушение Ту-154 под Учкудуком 10 июля 1985-го (200 жертв) – в истории СССР. В 1993 году принадлежавший компании Iran Air борт столкнулся с истребителем в небе Ирана, а в 1994-м крупная катастрофа произошла в Китае (160). 1995 год ознаменовался сразу двумя трагедиями с Ту-154 в России: 29 августа – на архипелаге Шпицберген, 7 декабря – недалеко от Хабаровска.