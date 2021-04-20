«Граждане СССР» в Иркутске отказались платить ипотеку и лишились квартиры

В Иркутске муж и жена назвали себя гражданами СССР и отказались платить ипотеку. Областная служба судебных приставов продала их квартиру на торгах.







Семейная пара, состоящая в «Союзе Славянских Сил Руси» (организация признана экстремистской на территории РФ), задолжала банку по ипотеке 1,6 миллиона рублей. «Должники не признавали себя гражданами Российской Федерации, утверждали, что являются гражданами СССР, не признают действующую власть и ее законы, следовательно, не готовы платить за кредитные обязательства, несмотря на то, что ссуду в банке оформляли, как граждане Российской Федерации», – сообщает пресс-служба иркутской ФССП.







Судебные приставы описали и арестовали квартиру, после чего продали ее на торгах. Вырученных денег оказалось достаточно для того, чтобы погасить долг и исполнительский сбор в 112 тысяч рублей.





Граждане СССР и члены Союза СССР отказываются признавать Россию легитимным государство, власть полномочной и считают, что российские паспорта им навязали обманом. Читайте подробнее об этом движении в статье «Мы все — граждане СССР».



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