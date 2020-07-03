Гражданам Томска разрешат участвовать в развитии городской среды

В Агентстве стратегических инициатив назвали первые 9 регионов пилотирования стандарта гражданского участия в городском развитии. Томская область в их числе. На 9 регионах до конца 2020 года будут тестировать стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. Об этом рассказала руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) Татьяна Журавлева на международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» , который проходил в Башкирии.

«Уфа, Елец, Рыбинск, Улан-Удэ, Томск, Волоколамск, а также Ленинградская, Иркутская и Астраханская области подписали соответствующее соглашение с нами и уже в июле приступают к пилотированию стандарта», – заявила Татьяна Журавлева.





Стандарт, который разработало АСИ совместно с Минстроем России, планируют скорректировать на основе данных мониторинга муниципалитетов, участвующих в пилотном проекте. «На этом этапе мы хотим провести апробацию механизмов формирования культуры взаимодействия, выработки консенсусных решений и повышения ответственности заинтересованных сторон в решении вопросов развития городской среды», – добавила Татьяна Журавлева.





По ее словам, новый стандарт должен помочь местным властям не только повысить уровень доверия между гражданами и городскими властями при решении вопросов благоустройства территорий, но также сделать процесс принятия решений более прозрачным. Для Томска, в котором проект благоустройства набережной Ушайки и центрального проспекта города никак не обсуждался с горожанами, новый стандарт от АСИ будет особо актуальным.





«Кроме того, речь идет об увеличении доли жителей, вовлеченных в развитие города, повышении уровня лояльности и инвестиционной привлекательности города. Для жителей это появление актуальных и востребованных городских пространств, улучшение качества городской среды, и, как следствие, качества жизни, а также возможность активно влиять на развитие своего города», – отметила Татьяна Журавлева.





После апробации в пилотных регионах стандарт будет закреплен приказом Минстроя и ляжет в основу будущих законодательных инициатив министерства.



Документ разрабатывали более года с участием федеральных и региональных экспертов, предпринимателей, представителей муниципалитетов и городских сообществ. В организованных АСИ проектных сессиях приняло участие свыше 700 человек, их предложения и решения легли в основу документа.



Стандарт предусматривает участие граждан и организаций в принятии решений на всех этапах создания и реализации проектов развития городской среды. В документе содержатся рекомендации по организации совместной работы с жителями, начиная от предпроектного исследования для формирования технического задания на проектирование и заканчивая эксплуатацией созданного общественного пространства.