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Главная Новости Гражданина Кыргызстана будут судить за контрабанду тегульдетских пиломатериалов
Новости

Гражданина Кыргызстана будут судить за контрабанду тегульдетских пиломатериалов

ТВ2
ТВ2 ТВ2
46 минут назад

Омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина Кыргызстана, который обвиняется в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В январе 2020 года гражданин Кыргызстана приобрел у неустановленных лиц в селе Тегульдет Томской области пиломатериалы хвойных пород в объеме свыше 54 кубических метров. Он намеревался вывезти их в Казахстан на автомобиле. Так как документов на приобретенную продукцию лесопереработки у него не было, обвиняемый воспользовался услугами омича, который за плату изготовил необходимый для перемещения груза пакет товарно-сопроводительных бумаг.

После чего обвиняемый пытался вывезти в Казахстан через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ольховка» в Омской области лесоматериалы общей стоимостью свыше 380 тысяч рублей. Но его действия пресекли сотрудники Омской таможни.

Уголовное дело направлено в Черлакский районный суд Омской области по делу, предусмотренному частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

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