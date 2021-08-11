Гражданина Кыргызстана будут судить за контрабанду тегульдетских пиломатериалов

Омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина Кыргызстана, который обвиняется в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В январе 2020 года гражданин Кыргызстана приобрел у неустановленных лиц в селе Тегульдет Томской области пиломатериалы хвойных пород в объеме свыше 54 кубических метров. Он намеревался вывезти их в Казахстан на автомобиле. Так как документов на приобретенную продукцию лесопереработки у него не было, обвиняемый воспользовался услугами омича, который за плату изготовил необходимый для перемещения груза пакет товарно-сопроводительных бумаг.

После чего обвиняемый пытался вывезти в Казахстан через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ольховка» в Омской области лесоматериалы общей стоимостью свыше 380 тысяч рублей. Но его действия пресекли сотрудники Омской таможни.

Уголовное дело направлено в Черлакский районный суд Омской области по делу, предусмотренному частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).