«Гранитная набережная — отличный подарок томичам»: Сергей Жвачкин ответил на критику Варламова

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе своего отчета ответил на критику обновленной набережной Ушайки, торжественно открытой в сентябре 2019 года.

Набережная открылась в день, когда вся область отмечала 75. И какую бы ерунду ни собирали заезжие гастролеры-блогеры и некоторые местные любители поговорить, гранитная набережная стала отличным подарком нашим землякам к юбилею от газовиков, – ответил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Нам удалось очистить и облагородить реку, бережно сохранить исторический центр Томска, улучшив его гранитными тротуарами, литыми фонарями и амфитеатром. И этот проект еще в самом начале. Впереди дальнейшее преображение, которое предполагает комплексные реставрационные и благоустроительные работы.

Первую очередь набережной торжественно открыли 6 сентября 2019 года. Проект по облагораживанию Ушайки оценивают в 2-2,5 млрд рублей. На очереди второй этап благоустройства — от «1000 мелочей» до БКЗ. Сейчас стоимость этих работ оценивается в 1,1 миллиарда рублей.

«На набережной Ушайки будут продолжены работы на участке, который примыкает к «1000 мелочей». Мы планируем начать работы только тогда, когда выделит деньги «Газпром». Решение принято о выделении денег, но их пока нет. Поэтому подрядчик заготавливает материалы, складирует на строительной площадке», — говорил вице-губернатор Евгений Паршуто ранее.

Илья Варламов посетил Томск в марте этого года. Мегапроект губернатора ему не понравился. Варламов охарактеризовал набережную как «памятник глупости».

Там больше всего гранита. Но это не имеет отношения к хорошему общественному пространству, — отметил Варламов в интервью журналистам ТВ2. — Потому что хорошие общественные пространства можно выполнить из более дешевых материалов, они могут быть не такие помпезные, но при этом представлять гораздо большую ценность. Проблема того, что они сделали, в том, что уничтожили реку. Придете – там реки не видно. Можно пойти дальше и ее закатать окончательно. Можно в трубу убрать. Ее все равно не видно. Человек никак с ней не контактирует. Если не знаешь, что он там внизу течет, этот ручей, его толком не видно. Там высокие гранитные парапеты. Ребенок вообще не увидит – они там метр шестьдесят высотой. Только высокий взрослый человек может заметить, что где-то там внизу есть река. И, казалось бы, самая главная ценность, которая есть, в виде реки – она никак не используется. Сделали только один спуск, тоже весьма сомнительный. Спускаешься, как в гранитном тоннеле, туда, чтобы там внизу увидеть реку, покормить уточек.