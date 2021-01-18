Гранит науки? Компания, которая строила набережную Ушайки, займется студенческим кампусом в Томске
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел в московском представительстве администрации региона совещание по строительству межуниверситетского кампуса, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Напомним, 17 декабря вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин провел совещание о строительстве в Томске современного многофункционального студенческого городка мирового уровня. По предложению российского вице-премьера проект строительства кампуса возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Результатом правительственного совещания, в котором приняли участие руководители Минстроя, Минобрнауки и Федерального дорожного агентства, стал протокол заместителя председателя правительства.
В работе московского совещания, на котором было рассмотрено исполнение принятых в декабре решений, приняли участие вице-губернатор Томской области по экономике Андрей Антонов, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета, глава консорциума научно-образовательных организаций Томской области Эдуард Галажинский, а также один из потенциальных инвесторов проекта - генеральный директор группы компаний «Гранит» Андрей Евдокимов. Именно эта компания на деньги Газпрома 5 лет занималась оформлением в гранит набережной Ушайки и проспекта Ленина в Томске, а так же установкой фонарей. Отметим, что томичи и архитекторы неоднозначно оценивают «гранитный» проект губернатора Сергея Жвачкина.
Участники совещания в Москве отметили, что сегодня специалисты проводят изыскательские работы, разрабатывают мастер-план и дорожную карту проекта, которая должна быть представлена через месяц, 15 февраля. Архитектурная концепция студенческого кампуса должна быть готова до начала марта, а затем представлена на общественное обсуждение. Кто занимается разработкой концепции, обладминистрация не уточняет. Сам проект, заявляет Сергей Жвачкин, будет реализован в формате государственно-частного партнерства, а группа компаний «Гранит» претендует на статус инвестора строительства.
«В сложнейшем проекте создания университетского городка нам нужны самые современные компетенции в строительстве, межведомственном взаимодействии, привлечении бизнес-партнеров, коммуникациях и других сферах», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Напомним, ранее томичи и некоторые депутаты гордумы в предложили отдать под кампус землю, где находится исправительная колония №4, вместо строительства его на левом берегу Томи. Начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов отметил, что дожидаться переноса зданий УФСИН в другое место нецелесообразно и затратно, а требования к размещению кампуса у Минобра «намного шире, чем только лишь пешая получасовая доступность».
Отметим, что проект по строительству студенческого кампуса сначала оценивался в 20 млрд, а затем за год вырос в цене до 35 млрд рублей. На выкуп земли под кампус у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей, депутаты облдумы заложили 600 млн рублей в 2021 году.
Новый студенческий городок планируется построить в рамках президентского национального проекта «Образование» на Левом берегу Томми. Помимо корпусов общежитий, в кампусе будут спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Два берега реки должен связать вантовый мост, предназначенный для пешеходов, велосипедистов и шаттлов-беспилотников для студентов. По словам губернатора, этот сверхсовременный межуниверситетский комплекс должен стать частью городской среды, города-университета, каким является Томск.
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