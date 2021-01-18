Гранит науки? Компания, которая строила набережную Ушайки, займется студенческим кампусом в Томске

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел в московском представительстве администрации региона совещание по строительству межуниверситетского кампуса, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, 17 декабря вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин провел совещание о строительстве в Томске современного многофункционального студенческого городка мирового уровня. По предложению российского вице-премьера проект строительства кампуса возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Результатом правительственного совещания, в котором приняли участие руководители Минстроя, Минобрнауки и Федерального дорожного агентства, стал протокол заместителя председателя правительства.

В работе московского совещания, на котором было рассмотрено исполнение принятых в декабре решений, приняли участие вице-губернатор Томской области по экономике Андрей Антонов, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета, глава консорциума научно-образовательных организаций Томской области Эдуард Галажинский, а также один из потенциальных инвесторов проекта - генеральный директор группы компаний «Гранит» Андрей Евдокимов. Именно эта компания на деньги Газпрома 5 лет занималась оформлением в гранит набережной Ушайки и проспекта Ленина в Томске, а так же установкой фонарей. Отметим, что томичи и архитекторы неоднозначно оценивают «гранитный» проект губернатора Сергея Жвачкина.



Участники совещания в Москве отметили, что сегодня специалисты проводят изыскательские работы, разрабатывают мастер-план и дорожную карту проекта, которая должна быть представлена через месяц, 15 февраля. Архитектурная концепция студенческого кампуса должна быть готова до начала марта, а затем представлена на общественное обсуждение. Кто занимается разработкой концепции, обладминистрация не уточняет. Сам проект, заявляет Сергей Жвачкин, будет реализован в формате государственно-частного партнерства, а группа компаний «Гранит» претендует на статус инвестора строительства.

«В сложнейшем проекте создания университетского городка нам нужны самые современные компетенции в строительстве, межведомственном взаимодействии, привлечении бизнес-партнеров, коммуникациях и других сферах», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.