Границы исторического поселения Томска снова хотят подправить
Рабочая группа из представителей областных и муниципальных органов власти, архитекторов, реставраторов, ученых ТГАСУ и общественников продолжает работу над проектом исторического поселения, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Напомним, что проект границ исторического поселения Томска до сих пор не утвержден. По итогам последнего обсуждения проекта на методическом совете в Минкульте в январе 2020 в Томске была создана рабочая группа, которая теперь сравнивает главные градостроительные документы и их регламенты: Генеральный план Томска, существующие исторические охранные зоны, утвержденные постановлением администрации региона, и проект границ исторического поселения.
«Проект был рассмотрен. В течение трех часов шла дискуссия. Эксперты сошлись на мнении, что проект выполнен на достаточно высоком уровне. Они согласились и с границами исторического поселения, и с регламентом, и с предметом охраны», — рассказал тогда по следам методического совета в Москве замгубернатора Евгений Паршуто.
Однако в ходе последнего заседания рабочей группы в Томске границы исторического поселения, которые ранее всех устраивали, и которые на всех градостроительных совета и в Минкульте были уже утверждены, решили подправить.
Районы карандашной фабрики и «Томских мельниц», скорее всего, в границы исторического поселения включены не будут: там нет ценных градообразующих зданий. Однако расположенные здесь промышленные объекты, принадлежавшие ранее томским купцам Кухтерину, Горохову и Фуксману, необходимо сохранить, говорится в пресс-релизе обладминистрации. «Эти здания уже находятся под охраной государства как выявленные объекты культурного наследия, — уточнила Елена Перетягина. — Региональный комитет по охране объектов культурного наследия после проведения государственной историко-культурной экспертизы планирует внести купеческие фабрики в единый федеральный реестр памятников, обозначив границы территорий и предметы охраны».
Предложение исключить из границ исторического поселения районы карандашной фабрики и «Томских мельниц» было сделано с учётом строительства нового моста, о котором Иван Кляйн заикался год назад, но не нашел поддержки у губернатора Сергея Жвачкина.
Председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культурного наследия Мария Бокова единственная проголосовала на рабочей группе против внесения поправок в уже утвержденные границы исторического поселения.
«На заседании Федерального научно-методического совета при министерстве культуры РФ вопрос о границах был закрыт окончательно. Они были утверждены. Нам удалось отстоять одноконтурный участок исторического Томска. Он был принят и на градосовете при губернаторе Томской области. Но в проекте границ исторического поселения нужны были доработки по зонам и по строительным регламентам. Этим должна была заниматься рабочая группа. Но сейчас поднялся вопрос об исключении территории карандашной фабрики. А это бумажая фабрика Горохова. Этот памятник заслуживает статуса федерального значения вообще-то. Это наш знаменитый архитектор Андрей Крячков. О чем здесь говорить?», — возмущается Мария Бокова.
Мария Бокова рассказала ТВ2, что Сергей Владимирович Горохов , сын томского купца-миллионера Владимира Александровича Горохова, в 1914-м году выкупил участок между мельницами Кухтерина и лесопилкой Иваницкого под строительство бумажной фабрики. Впоследствии это стало фабрикой карандашной дощечки, той самой, здание которой построено по проекту архитектора Андрея Крячкова. На базе этой фабрики по постановлению Совнаркома и была построена карандашная фабрика. По словам председателя регионалного отделения ВООПИиК рядом с этим зданием еще есть два старокирпичных здания.
«Я сказала про это экспертам: «Вы не могли этого не заметить!» Это надо сохранять вообще-то как комплекс! Пока их не снесли. А сейчас это все освобождается под строительство», - рассказала Мария Бокова.
Председатель Томского отделения Союза архитекторов России Сергея Худяков вроде бы тоже попытался заступиться за историческое производство, но в процессе голосования воздержался. Таким образом большинство членов рабочей группы проголосовали за исключение территории карандашной фабрики из границ исторического поселения.
«Мы от имени ВООПИиК составим документ, особое мнение, и затем предложим вернуться к этим вопросам. Еще раз обсудить. Наши возражения я направлю параллельно и в Минкультуры, и в Администрацию президента, и, конечно, в наш центральный совет ВООПИиК. На наш взгляд, эти действия рабочей группы не отвечают протоколу. Вопрос о границах вообще в протоколе не стоит. Границы уже приняты были! Это за пределами полномочий рабочей группы. Рабочая группа не имеет правовых оснований для принятия таких решений. Что они там сейчас править собираются? А там еще получится, что и территория «Томских мельниц» окажется под вопросом», - беспокоится градозащитница.
Ранее рабочая группа уже рассмотрела районы «Белое озеро» и «Воскресенская гора». Окончательные результаты будут представлены на обсуждение и утверждение градостроительным советом при губернаторе Томской области.
Напомним, что проект границ исторического поселения Томска начали разрабатывать с 2016 года, затем когда он был готов мэрия отказалась за него платить. Дело долго рассматривалось в судах, по итогам которых победил разработчик ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»(ЦНРПМ). В феврале 2019 года, после выступления главы ВООПИиК Артема Демидова в Кремле, президент Владимир Путин поручил губернатору Томской области до 31 мая 2019 года обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения, т.е. утвердить проект исторического Томска в Минкульте. Однако до сих пор поручение президента выполнить не удается. Проект сначала долго дорабатывался ЦНРПМ, затем завис в Минкульте т только 16 января 2020 года был рассмотрен в Министерстве культуры на научно-методическом совет, в котором участвовала большая делегация из Томской области. Проект в целом согласовали, но отправили в Томск исправить некоторые технические погрешности.
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