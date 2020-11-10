Границу России с Монголией на Алтае закрыли из-за коронавируса

Монголия закрыла пропускной пункт «Ташанта» в Республике Алтай из-за коронавируса. В июле этого года его уже закрывали из-за вспышки бубонной чумы.

Границу обещают открыть 23 ноября, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу пограничного УФСБ.





«О возобновлении функционирования МАПП Ташанта и порядке пропуска лиц и транспортных средств через государственную границу пограничное управление дополнительно проинформирует граждан», — уточняется в сообщении.





По официальным данным на 10 ноября, в Республике Алтай зафиксировано около четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, 71 заболевший скончался.





Напомним, в июле 2020 года границу с Монголией в Туве и на Алтае закрывали из-за вспышки бубонной чумы. Причиной заражения бубонной чумой стало употребление сырого мяса сурка.



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