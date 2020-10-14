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14 октября,
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График осенних каникул в школах Томска изменен

ТВ2
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12 минут назад

Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 14.10.2020 № 824-р «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях на территории Томской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» изменены сроки осенних каникул — для обучающихся 1-4 классов – с 24.10.2020 по 04.11.2020
— для обучающихся 5-11 классов – с 19.10.2020 по 31.10.2020.

График осенних каникул в школах Томска изменен

Этот документ опубликовала в своем телеграм-канале депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева. 


Согласно документу, с 24 октября по 4 ноября установлены каникулы для школ № 39 и № 45 (для учащихся с ограниченными возможностями здоровья), а также для коррекционной школы-интерната № 22.


Учреждения допобразования департамент просит установить срок осенних каникул с 19 октября по 4 ноября.


Работникам школ и остальных учреждений  рекомендуется перейти на удаленный режим работы и очные занятия в период каникул не проводить. 


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