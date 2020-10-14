График осенних каникул в школах Томска изменен

Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 14.10.2020 № 824-р «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях на территории Томской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» изменены сроки осенних каникул — для обучающихся 1-4 классов – с 24.10.2020 по 04.11.2020 — для обучающихся 5-11 классов – с 19.10.2020 по 31.10.2020.

Этот документ опубликовала в своем телеграм-канале депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева.





Согласно документу, с 24 октября по 4 ноября установлены каникулы для школ № 39 и № 45 (для учащихся с ограниченными возможностями здоровья), а также для коррекционной школы-интерната № 22.





Учреждения допобразования департамент просит установить срок осенних каникул с 19 октября по 4 ноября.





Работникам школ и остальных учреждений рекомендуется перейти на удаленный режим работы и очные занятия в период каникул не проводить.



