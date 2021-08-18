Граффити с Григорием Потаниным появилось на здании РГО в томском Академгородке

Портрет ученого Григория Потанина появился на одном из зданий Томского научного центра СО РАН в Академгородке. Ранее граффити с портретом Потанина на пересечении улиц Никитина и Тверской на здании насосной станции РТС перекрыли сайдингом.

«Новый объект современного искусства украсил одно из зданий центра, в котором находится Музей путешествий ТО РГО, — сообщает телеграм-канал ТНЦ. — На музее появился портрет Григория Николаевича Потанина – выдающегося российского географа, этнографа, ботаника, фольклориста, общественного деятеля».

Напомним, в июне томский граффити-художник Илья Малошенко нарисовал портрет Григория Потанина на пересечении улиц Никитина и Тверской на здании насосной станции. Граффити создавалось в рамках проекта «Томск — это люди!», но работники Томск РТС все равно перекрыли его сайдингом: оказалось, что согласовавший здание для граффити сотрудник перепутал адреса.

Григорий Николаевич Потанин – российский этнограф и географ, один из идеологов и основателей сибирского областничества. С 1902 года Потанин жил и работал в Томске. Скончался в июне 1920 года в клинике Томского университета. Похоронен в ограде Иоанно-Предтеченского женского монастыря, вблизи Успенского собора. В 1956 году останки Григория Потанина перенесли в Университетскую рощу ТГУ и перезахоронили.

Подробнее об идеях Григория Потанина и о том, как они исследуются в современности читайте в статье «Пора менять взгляд на Сибирь».